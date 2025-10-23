Sale a la luz el último audio de la influencer Baby Demoni

Alejandra Esquin, quien era más conocida como Baby Demoni, se dio a conocer que falleció, noticia que confirmaron varios de sus amigos y familiares, siendo un fuerte golpe para los seguidores que veían el contenido que subía la joven colombiana en sus cuentas oficiales.

Recientemente, Maryfer Centeno, la creadora de contenido que se ha destacado por analizar el lenguaje corporal y escritura de diversas personas, analizó el último audio que dejó la influencer antes de su lamentable muerte.

¿Qué comentó Maryfer Centeno?

Recientemente en el programa de “Más Allá del Silencio”, pódcast en el que entrevistaron al influencer “La Fresa más Nea” para hablar sobre la muerte de Baby Demoni. Durante esa plática, se dio a conocer que él recibió un último audio.

Al darse a conocer el audio, Maryfer Centeno hizo su análisis al respecto, donde escuchamos a la creadora de contenido llorando, relatando que alguien la había llamado para acusarla de tener encuentros con “La Fresa más Nea”.

La grafóloga detalla que, antes de hacer cualquier análisis, hay que olvidar toda la polémica y entender que se trata de un ser humano. Para después relatar, que en el último audio, se puede percibir su miedo, e impotencia. Aunque es un acento diferente, era posible percibir que no la estaba pasando bien.

Como conclusión, explica Maryfer Centeno que estas situaciones nos sirvan para entender que esos gritos de ayuda no son para llamar la atención, que son auténticos gritos de auxilio, puesto que estaba desesperada y que la ayuda que recibió no fue suficiente.

¿Qué le pasó a Baby Demoni?

El 15 de octubre se anunció la muerte de Baby Demoni, ante la terrible noticia, las autoridades comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes, para encontrar qué generó su repentino fallecimiento.

Aunque todavía no se anuncia la autopsia oficial, Yina Calderón se encargó de revelar que tenía huellas de asfixia. Los amigos de la influencer han dado sus testimonios previos a su muerte, por lo que no se descartan las posibilidades de un suicidio o de algún hecho violento.