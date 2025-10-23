Mhoni Vidente predice asesinato de conocido cantante de reguetón

El mundo de la música en México se encuentra atravesado por una tensa calma, desde este miércoles luego de que la famosa astróloga Mhoni Vidente predijera la muerte de un reguetonero. Tal como nos tiene acostumbrados, su predicción ha dado varias precisiones.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

No es la primera vez que la astróloga cubana se lleva todas las miradas con sus predicciones. En más de una oportunidad, Mhoni Vidente ha logrado ser protagonista de predicciones que se relacionan con personalidades de la política, el cine, la televisión y la música.

¿Qué predicción preocupa a los reguetoneros mexicanos?

Fue este miércoles cuando Mhoni Vidente revolucionó a quienes confían en sus predicciones al afirmar que la muerte estaba detrás de un cantante de música urbana. Sin dar a conocer el nombre, la astróloga precisó que se trataba de un cantante de reguetón.

“Viene la muerte. El asesinato de un personaje de aquí de la Ciudad de México”, comenzó diciendo la vidente. En este punto, precisó que se trataba de un reguetonero “que es completamente joven”.

¿Quién es el reguetonero señalado por Mhoni Vidente?

La predicción de Mhoni Vidente ha llamado poderosamente la atención de los amantes de la música, pero principalmente de todos aquellos que se relacionan con la música urbana y que habitan en la capital mexicana.

“A toda la gente de la Ciudad de México que son reguetoneros, gruperos, de música urbana, es joven de 25 a 30 años”, precisó la astróloga y añadió que “se visualiza que la situación está muy complicada todavía y hay cosas muy oscuras que no sabemos nosotros”.

Finalmente, Mhoni Vidente afirmó que “lamentablemente la muerte de este muchacho va a ser un dolor muy grande” y por eso aconsejó que “no se metan en problemas amigos y no se metan en cosas raras. Cuídense y pórtense bien”.