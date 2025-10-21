Así puedes saber si te espían desde tu celular paso a paso

La tecnología avanza a pasos agigantados, y si bien esta situación trae consigo respuestas llamativas para los usuarios, también acarrea un sinfín de problemáticas que cada vez se hacen más latentes. Los ciberdelincuentes están a la orden del día, motivo por el cual es preciso que conozcas si es que alguien te espía desde tu celular.

Así como lo lees, la realidad es que cada vez es más común que una persona sea espiada a través de sus dispositivos móviles, pues los cibercriminales están conscientes de que el celular es el medio en donde se guarda más información, personal y laboral, de cada individuo.

¿Cómo saber si te están espiando a través de tu celular?

Una señal clara de que estás siendo espiado desde tu celular guarda relación con el consumo de datos móviles, el cual es mucho más elevado de lo habitual dado que es aquí en donde los virus se conectan. De igual modo, la descarga rápida de batería es otro método en donde puedes verificar que estás siendo espiado.

Si el celular se calienta sin razón aparente es posible que se deba al uso de aplicaciones desconocidas corriendo en un plano secundario. Finalmente, es preciso que prestes atención a los ruidos que se realizan mediante una videollamada; es decir, aquellos que guarden relación con glitches o clicks de terceros.

¿Qué acciones pueden hacer que seas espiado mediante tu celular?

El portal Heraldo de México menciona que los cibercriminales pueden controlar la cámara de tu celular a fin de tomar fotos o videos de momentos específicos, así como acceder al contenido de los dispositivos, lo cual genera no solo la exposición de la seguridad, sino también la de los seres queridos de la víctima.

Ante esto, se recomienda limitar algunas opciones como la descarga de aplicaciones que no se encuentren en tiendas oficiales, así como dar click a links de remitentes desconocidos o, bien, descargar contenido de páginas sospechosas, pues estas situaciones podrían generar que tu vulnerabilidad sea rota.