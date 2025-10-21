Sergio y Omahi CONFABULAN en La Granja VIP a espaldas de sus aliados

Sergio Mayer Mori y Omahi se dieron un tiempo durante la jornada de actividades de este día en La Granja VIP para reajustar su estrategia tras las repercusiones de la nominación de Eleazar Gómez.

Al parecer, tanto la reacción de Eleazar a su nominación como la ideología de Kike Mayagoitia fueron motivos suficientes para que el Capataz y el granjero se replantearan algunas cosas, puesto que cuestionaron que aunque sus aliados pudieran “tenerla clara”, tal vez “no está en la misma dirección”.

Si bien coincidieron en que buscan cuidarse entre ellos, en palabras de Mayer Mori, eso no significa que “estén juntos” ni “tengan los mismos ideales”, ya que las maneras de pensar de Kike y Eleazar “no lo representan”.

Todo parece indicar que la actitud del primer nominado de la segunda semana ha generado discordia, ya que estuvieron de acuerdo al señalar que “sus peleas no son nuestras peleas” y afirmaron que “no son pilares” que estén junto a Eleazar.

Además, Kim Shantal y Sandra Itzel también figuraron en la conversación, pues parece que no logran ponerse de acuerdo a la hora de tomar decisiones.

Cabe señala que cuando Eleazar se acercó, Omahi se retiró del lugar y Sergio cambió de tema rápidamente.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Eleazar Gómez y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

