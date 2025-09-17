¡Atención fanáticos!; se confirmó la fecha de estreno de Futurama y dónde poder verlo

Una de las series de comedia y ciencia ficción, que ha sido aclamada desde sus inicios, es Futurama. Los fanáticos están enloquecidos por el nuevo capítulo en su interesante historia, ya que contamos con la nueva temporada.

¿De qué tratará la nueva temporada de Futurama?

En cuanto a la nueva temporada, ha prometido continuar con la tradicional esencia que ha convertido a la serie en un clásico de culto. También combina su particular estilo de humor, sátira social y una narrativa emotiva.

Lo que se podrá ver es a la tripulación de la nave Planet Express, que abordará temas contemporáneos a través de la lente del futuro, explorando desde la cultura de las redes sociales y la inteligencia artificial hasta la dinámica de los servicios de streaming.

Quienes dan vida a los personajes, es el elenco de voces original que incluye a Billy West, Katey Sagal y John DiMaggio.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Futurama?

Los episodios de Futurama, pertenecientes a la temporada 13, se se estrenaron este 16 de septiembre de 2025 a las 11:00 am en México. Los mismos se podrán ver en la plataforma Hulu para Estados Unidos y a nivel internacional en Disney+.

La temporada estará compuesta por 10 episodios que estarán disponibles para ver en un solo lanzamiento, en lugar de una publicación semanal.

Esto muestra que Futurama ha sido resistido a las cancelaciones. Primero tenemos que mencionar que Fox nunca le dio un horario estable: lo cambiaba de día, lo retrasaba por eventos deportivos y lo colocaba en horarios poco favorables, lo que afectó la constancia de su audiencia.

Reminder that Season 13/10a of Futurama comes out tomorrow on Hulu and Disney+ as well air on FXX! pic.twitter.com/l9JscbPtYh — Out of Context 20th Century Fox (@OOC20thFox) September 14, 2025

En el año 2003 la mencionada cadena no encargó más episodios, por lo que fue la primera cancelación. Luego la serie ganó una segunda oportunidad por lo que se realizó la producción de cuatro películas directas a DVD entre 2007 y 2009, que más tarde se dividieron en episodios para conformar la quinta temporada.

Un canal de comedia vía plataformas de paga quiso revivir la serie en 2010 donde se emitieron las temporadas 6 y 7. Luego en 2013 llegó su segunda cancelación y el mismo canal decidió no renovarla.

Actualmente Futurama tiene una nueva oportunidad gracias a su fandom y a las plataformas de streaming.

