Surge nueva ‘rivalidad’ en la familia Aguilar; por este motivo Christian Nodal ‘enfrentará' a su suegro

De un tiempo a la fecha, la familia Aguilar ha estado en el ojo del huracán debido a las diferencias entre los hijos de Pepe Aguilar, así como por las críticas que han girado en torno al matrimonio entre Angela y Christian Nodal. Aunado a ello, este último tendrá que enfrentar a su suegro en la premiación más importante de la música latina y dejar en claro porque le llaman ‘el forajido’.

Nodal y Pepe se enfrentarán en la edición 26 de los Latin Grammy debido a que tanto yerno como suegro están nominados en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi. Christian competirá con su disco “¿Quién + como yo?”, mientras que el heredero de la dinastía Aguilar busca triunfar con “Mi suerte es ser mexicano”.

La nominación de ambos músicos en la misma categoría se da luego de que se rumoró que Nodal despidió a Jaime González, su padre, de la empresa que administra su carrera desde los 17 años, supuestamente por consejo de Pepe Aguilar, sin embargo, el periodista Alex Rodríguez afirmó que, tras consultar al equipo del cantante, dicha información es falsa, pero, hasta el momento, no se cuenta con algún comunicado oficial.

No sólo Nodal, estos mexicanos están nominados en los Latin Grammys

Aunque el puertorriqueño Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas, Natalia Lafourcade, la artista femenina con más Latin Grammy ganados de la historia, obtuvo ocho nominaciones, gracias a su más reciente álbum de estudio, ‘Cancionera’, que competirá por el Mejor Álbum del Año, junto a Carín León, Vicente García, Liniker, Joaquina y Elena Rose.

Además de Christian Nodal y Natalia Lafourcade, estos son los músicos también están nominados: Los Tigres del Norte, Grupo Frontera, Grupo Firme, Fuerza Regida, Tito Double P, Lupita Infante, DannyLux, Marian y Mariel, Grupo Cultura, Bobby Pulido, Juan Treviño, El Plan, Alfredo Olivas, Grupo Pesado, Banda Ms De Sergio Lizarraga Velázquez, Luis Ángel ‘El Flaco’, Mariachi Reyna de Los Ángeles,Jesse & Joy.

