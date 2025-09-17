Test de personalidad: estes es el significado de la forma en que te sientas

Los test de personalidad se han vuelto muy populares en las redes sociales debido a que prometen revelar ciertos rasgos de tu personalidad que desconoces o que no tienes del todo claros.

En este caso te traemos un desafío el cual promete brindarte algunos aspectos de tu vida, tan solo teniendo en cuenta la forma en la que sientas. De acuerdo a los especialistas en lenguaje corporal, la manera en la que doblas las piernas o acomodas los tobillos pueden manifestar confianza, creatividad o nerviosismo.

¿Qué dice tu postura de acuerdo al test de personalidad?

Hay muchas personas que no tienen en cuenta que el lenguaje corporal revela mucho más de lo que creemos. La manera en la que te sientas proyecta profundos aspectos de tu personalidad que pueden pasar desapercibido.

Lo que debes tener en cuenta es lo siguiente:

Rodillas rectas: la Escuela Estatal de Ohio ha realizado un estudio en el que manifiestan que quienes se sientan de esta manera son percibidos como seguros y preparados. Tienen una visión positiva de sí mismos y pocas inseguridades.

Rodillas separadas: al principio pueden parecer arrogantes pero en realidad son personas ansiosas y perfeccionistas que temen cometer errores.

Piernas cruzadas: son personas que denotan imaginación y creatividad. Son soñadoras con capacidad de perderse en sus pensamientos, ellos suelen mantener un perfil discreto en grupos.

Tobillos cruzados: esta posición se asocia a la realeza británica. Es una forma de proyectar elegancia, calma y seguridad en cualquier situación.

Piernas en forma de cuatro: las personas que se sientan de esta manera proyectan confianza, dominio y actitud relajada. Quienes la utilizan reflejan energía y determinación.

TIPS DE LENGUAJE NO VERBAL: ¿Están asustados o sorprendidos? Cuando una persona se sorprende sube ambas cejas en arco, pero, cuando hay miedo las cejas se mantienen recta y elevan poco, se abre la boca para tomar más oxigeno y se suben las manos como acto de defensa pic.twitter.com/EvCnSASVdQ — Nelson Hernández Cedeño (@NelsonNovad) August 27, 2025

Este tipo de test de personalidad recuerda que hay muchos aspectos sobre nosotros que revelamos de manera inconsciente mediante el lenguaje corporal. Al sentarte no solo reflejas rasgos físicos sino emociones y la manera en la que enfrentas la vida.