Dile adiós a los balcones apagados: esta es la tendencia de decoración navideña del 2025

Se aproxima la Navidad y la decoración de nuestra casa se convierte en tema de debate. Es que las nuevas tendencias se ponen en la alanza para tomar la decisión de qué estilo emplearemos dentro y fuera del hogar.

Es en este marco que nuevas tendencias están instando a los ciudadanos a no dejar los balcones de la vivienda apagados o fuera del ambiente de las celebraciones de fin de año. Estos espacios que por lo general se muestran simples y apagados, podrían convertirse en uno que invite a ser visitado en Navidad.

¿Adiós a los balcones apagados?

Mientras los comercios ya han puesto a la venta luces y elementos decorativos para la Navidad 2025, muchas personas están investigando cuáles son las tendencias que se impondrán este año. Es por eso que una de las que está tomando protagonismo tiene que ver con los balcones.

La idea es que dejen de ser espacios apagados y se conviertan en un rincón navideño, que no necesariamente debe llenarse de muchos colores y brillos.

¿Qué tendencia se impone esta Navidad?

Para este 2025, la tendencia navideña que se impone es aquella que invita a transformar los balcones. El objetivo es lograr con elementos simples un espacio de relajación, encuentro y que no se aleje de la esencia de las celebraciones de esta etapa del año.

Por lo tanto, la tendencia señala que un balcón puede adornarse con pequeñas macetas que en las ramas de las plantas tengan moños o pequeños adornos de Navidad. Además, pueden emplearse frascos para recrear lámparas y emplear luces navideñas en tonos de luz cálida.

Los colores metalizados y beige predominarán esta Navidad por lo que con un sillón cómodo, música para ambientar y pequeños detalles se puede recrear un lugar adecuado para disfrutar en esta última parte del 2025.