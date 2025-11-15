¿Cuándo pasó? Así recordaron Kim y Eleazar Gómez cuando eran “amigos” en La Granja VIP

En medio del drama, las peleas y las nuevas alianzas que nacen dentro de La Granja VIP , también hay espacio para recordar aquellos momentos en los que hubo risas y complicidad. Y justo eso ocurrió cuando Kim Shantal y Eleazar Gómez tuvieron una conversación que muy pocos esperábamos y en la que recordaron cuando eran amigos.

Kim y Eleazar Gómez extrañan ser amigos

La escena ocurrió mientras ambos estaban acostados en la sala. Y en medio de la plática, Kim le lanzó la pregunta que abriría el baúl de los recuerdos: “¿Te acuerdas cuando éramos ‘befos’, Eleazar?”.

Una pregunta que él no tardó en responder. “Sí me acuerdo, mi Kim. Extraño esos días” , recalcó. A lo que ella, sin pensarlo demasiado, soltó un “Yo también”, dándole a la conversación un tono que muy pocos esperaban ver entre ellos dos, sobre todo después de tantas tensiones recientes.

Pero claro… tenían que entrarle al chisme sabroso. Y Kim, sin filtro y muy ella, agregó en tono de broma: “Pero te hiciste malo.” Mientras que Eleazar empezó a revivir el club nocturno que tenía con algunos de los granjeros, como Jawy. Hasta soltó una expresión que causó burla inmediata entre los demás por su redundancia: “Las noches nocturnas antes eran mucho más…”, y después de esta frase mal dicha vino la parte buena.

Recordó uno de los castigos más absurdos —y al mismo tiempo más icónicos— del inicio del reality: “ Creo que Jawy nunca olvidará que se metió mi calcetín en la boca”, dijo con tono divertido y al mismo tiempo nostálgico. Mientras que Kim recordó a Omahi y a Sandra Itzel.

Luego, Manola, que a lo lejos escuchaba la plática, intervino solo para rematar con un “qué tiempos aquellos que no volverán”. Y Eleazar, más sentimental de lo normal, la secundó afirmando que esos días son pasado.

¿Cómo se llevan actualmente Kim Shantal y Eleazar Gómez?

Por último, aunque este momento de nostalgia sorprendió a muchos, no podemos olvidar que Kim y Eleazar han tenido varias fricciones a lo largo del reality, ya sea por actitudes incómodas y uno que otro choque verbal. Sin embargo, solo el tiempo dirá si esta armonía se mantiene o si las tensiones se mantienen.