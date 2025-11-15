Critican discurso de Nodal por no mencionar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy

La vida personal de Christian Nodal y Ángela Aguilar no deja de ser tema de interés para los medios de comunicación e internautas. Es que el joven matrimonio ha estado en el centro de muchas polémicas y ahora, en la entrega de los premios Latin Grammy, el discurso del cantante sumó un nuevo capítulo al historial.

Christian Nodal fue uno de los grandes ganadores de la velada pero el que dio la nota al pronunciar sus agradecimientos. Contrario a lo que se esperaba, el artista mexicano no nombró a su esposa Ángela Aguilar por lo que las redes no lo perdonaron.

¿Nodal no nombró a Ángela Aguilar?

La edición 2025 de los premios Latin Grammy tuvo a Christian Nodal como el ganador en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, por su disco “¿Quién + Como Yo?”, motivo por el cual subió al escenario y se dirigió a los presentes.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia. A mi equipo que me aguanta todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros. Es un orgullo, gracias por siempre tratarme como familia. ¡Arriba la raza latina!”, expresó Nodal sin dejar lugar para nombrar a Ángela Aguilar, algo que no pasó desapercibido para nadie.

¿Qué dijeron las redes sobre Christian Nodal?

Tras la velada, las redes sociales fueron las primeras en mostrar la reacción de los internautas por el discurso en el que Christian Nodal omitió nombrar a su esposa Ángela Aguilar. De inmediato, los usuarios de las plataformas digitales recordaron las palabras que el artista tuvo, años atrás, para quienes fueron sus parejas, Belinda y Cazzu.

“A mi amor Belinda. Gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”, fueron las palabras que Christian Nodal expresó en 2021 durante la entrega de los Premios Billboard; mientras que, un año después, en los Latin Grammy dirigió su agradecimiento a Cazzu al decir: “A mi amor Julieta. Gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”.

Por tal motivo, Christian Nodal volvió a encender las alarmas y a alimentar rumores sobre el presente que atraviesa su relación con Ángela Aguilar.