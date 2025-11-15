SEP anuncia suspensión de clases de última hora

Las y los alumnos afiliados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentran disfrutando de un mini periodo vacacional luego de que este 14 de noviembre no tuvieran que asistir a las aulas. En ese sentido, ¿sabías que los estudiantes tampoco tendrán clases el lunes 17 de noviembre?

El calendario de la SEP estableció, desde hace varios meses, que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de México tendrían un megapuente de 4 días en noviembre del 2025, siendo este del viernes 14 al lunes 17. Sin embargo, son pocas las personas que conocen la razón oficial del asueto escolar del próximo lunes.

SEP: ¿Por qué no hay clases el lunes 17 de noviembre?

Mientras que el viernes 14 de noviembre no hubo clases debido a la descarga de calificaciones realizada por las y los maestros de educación básica del país, el calendario de la SEP expone una razón totalmente distinta del asueto estudiantil que se vivirá el lunes 17 de noviembre.

Y es que, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, las y los alumnos no asistirán a las aulas este día dado que se llevará a cabo la celebración por el aniversario de la Revolución Mexicana, una de las fechas más importantes del país que se celebrará en los próximos días.

Vale decir que, en esencia, la Revolución Mexicana se festeja el jueves 20 de noviembre; sin embargo, desde hace varios años la SEP adelanta este puente para integrarlo al de la descarga de calificaciones y, con ello, hacer un megapuente en beneficio de los estudiantes al interior de la República.

¿Cuándo es el próximo puente de la SEP para 2025?

Una vez concluído este megapuente, los alumnos de primaria y secundaria disfrutarán de un puente más programado para el viernes 28 de noviembre, día en el que se llevará a cabo la última Junta de Consejo Técnico Escolar antes de que termine el año 2025. ¿Saldrás de vacaciones?