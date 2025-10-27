Este es el balneario de aguas termales con las entradas más baratas, según la IA

Las aguas termales son muy elegidas por personas de diferentes edades que, además de tomar contacto con la naturaleza, buscan experiencias que les permitan relajarse. En México hay diferentes opciones al respecto, pero la Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de elegir un balneario en donde la entrada es la más barata.

Con esta información, la IA permite que los viajeros puedan vivir una experiencia de esparcimiento y relajación sin afectar a su economía. La respuesta de esta tecnología se desprende de la comparación de la oferta que hay en este rubro y el análisis de las reseñas de los viajeros.

¿Un balneario con entradas desde 60 pesos?

ChatGPT fue la IA utilizada para responder sobre cuál es el balneario de aguas termales con las entradas más baratas. Esta tecnología, tras un breve proceso, respondió que Las Pinillas es uno de los balnearios más conocidos que se encuentra en la barranca de Colimilla, cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Este balneario, que también es conocido como Las Pilitas, es uno de los más accesibles en torno al valor de su entrada ya que los adultos deben abonar solo 60 pesos para poder disfrutar de sus aguas termales. En cuanto a los niños y adultos mayores, el ticket de ingreso tiene un valor de 40 pesos.

¿Qué destaca al balneario Las Pinillas?

De acuerdo con la IA, el balneario Las Pinillas “se destaca por sus aguas termales naturales, por tener albercas construidas con piedra local que se alimentan de un manantial subterráneo, ofreciendo un ambiente natural y relajante ideal para desconectar y disfrutar del paisaje de la barranca”.

La Inteligencia Artificial afirma que este balneario tiene aguas termales con temperaturas que llegan a los 40°C. Además, posee “áreas más originales, conocidas como las ‘escondidas’ o ‘pilitas del amor’, que son las pozas originales y en la zona superior se encuentra la ‘piscina del amor’.

El lugar es popular para relajarse, revitalizarse con el barro y el agua caliente, remarca la IA consultada.