Así reaccionó Cazzu ante la suma que recibe de Christian Nodal para su hija

Desde hace tiempo, el pleito legal entre Cazzu y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar, en especial cuando el reconocido artista mexicano ha realizado varias declaraciones al respecto, intentando resaltar que ha pagado una cantidad millonaria en la pensión de su hija Inti.

Recientemente, ante esas declaraciones, la cantante argentina fue abordada por los medios de prensa, quienes pidieron su opinión sobre las declaraciones, por lo que ella no se quedó callada al respecto. Te contamos qué fue lo que comentó.

¿Cuánto paga de pensión Nodal?

Momentos antes de que Cazzu se fuera del país, fue abordada por varios periodistas de prensa, quienes le comentaron que Christian Nodal había asegurado que él pagaba una cantidad millonaria para su hija Inti. La cantante, ante tales comentarios, dijo lo siguiente:

Que me digan a dónde fueron, por favor

Al dejar ese comentario, explica que ella ha hecho un gran esfuerzo por mantener la calma al respecto y busca la conciliación, por lo que no le gustaría sacar a la luz verdades que puede usar para defenderse ante situaciones injustas.

También, aprovechó el momento para aclarar que siempre ha permitido que Nodal pueda acercarse a su hija, desmintiendo la idea de que se le han interpuesto trabas para que pueda estar con ella. Además, de recalcar que recientemente el cantante mexicano hizo un cambio de equipo legal de último momento y sin previo aviso, por lo que dificultó que pudiera ver a la menor.

¿Qué pasó con Cazzu y Nodal?

Cuando la relación entre Cazzu y Christian Nodal se terminó, se difundió un rumor sobre una posible infidelidad. Al final Nodal habló al respecto explicando que dentro de su relación no hubo un tercero, dejando en claro que su noviazgo terminó bien.

Sin embargo, el 15 de octubre, se dio a conocer un comunicado del equipo legal del cantante, argumentando que se pagaba una cantidad millonaria para su hija. La cantante, al conocer dicho documento, resaltó que era mucha casualidad que apenas subiera ese comunicado, en especial cuando se presentó en México y cuando se encuentra en su mejor etapa laboral.