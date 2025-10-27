Muere influencer de manera inesperada a los 19 años de edad

Una nueva muerte en el ámbito de las redes sociales golpea fuertemente a los internautas. La influencer Emman Atienza fue hallada sin vida en su vivienda de Los Ángeles, Estados Unidos, y la triste noticia fue comunicada por sus padres, el conductor televisivo Kim Atienza y la empresaria Felicia Hung-Atienza.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Emman Atienza tenía tan solo 19 años y era muy popular en redes sociales como TikTok e Instagram. Además, la influencer había iniciado su carrera como modelo por lo que su partida ha enlutado a las plataformas digitales y ha hundido en el dolor a su familia.

¿Qué le pasó a Emman Atienza?

Como se mencionó, Emman Atienza fue hallada sin vida en la casa que habitada en California. Fue el pasado miércoles 22 de octubre pero la noticia recién se difundió el viernes y tomó mayor relevancia este lunes. Fue su familia la que confirmó la triste noticia en redes sociales.

Aunque los padres de la influencer no brindaron precisiones sobre las causas de su muerte, algunos medios de comunicación norteamericanos precisaron que los primeros datos relevados indican que Emman Atienza se habría quitado la vida.

¿Emman Atienza tenía alguna enfermedad?

Quienes seguían la vida y publicaciones de Emman Atienza en las plataformas digitales, seguramente encontraron en algunas oportunidades posteos en donde la joven hacía referencia a su salud mental. Es que en 2022 había sido diagnosticada erróneamente con depresión, pero algo no andaba bien.

Con el avance de los estudios a los que se sometió, se descubrió que la influencer padecía de Trastorno de Estrés Postraumático Complejo, con rasgos de paranoides y límite. Además, Emman Atienza tenía TDAH y trastorno bipolar, motivo por el cual en sus redes sociales compartía contenido sobre cómo avanzaba con las terapias. Lamentablemente, su repentina partida ha dejado un gran vació entre sus miles de seguidores y es su familia la que pide que “lleven adelante las cualidades por las que ella vivía: compasión, valentía y un poco más de amabilidad en su vida cotidiana”.