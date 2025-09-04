Stephanie Salas celebra el cumpleaños de Humberto Zurita

La actriz y cantante Stephanie Salas se encuentra en el mejor momento de su vida, donde mantiene una carrera sólida y un noviazgo estable, relación con Humberto Zurita que constantemente comparte en redes, resaltando el gran cariño que se tienen y el apoyo mutuo que se dan en los momentos difíciles.

Stephanie Salas nos presentó su más reciente proyecto: ¡un musical! [VIDEO] Stephanie Salas platicó con nosotros en exclusiva y nos contó sobre sus nuevos proyectos, uno es sobre una función especial donde participará en un musical.

Recientemente, la cantante celebró el cumpleaños del actor, haciendo pública su fiesta en las redes sociales y enviando un emotivo mensaje. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Humberto Zurita y Stephanie Salas?

Humberto Zurita, antes de conocer a Stephanie Salas, vivió un buen matrimonio que duró 34 años con la actriz Christian Bach, con quien formó una familia. No fue hasta el 2019 cuando la famosa falleció, aunque el motivo de su muerte sigue manteniéndose en privado.

Fue hasta el 2022, que se hizo oficial la relación entre Zurita y Salas. En un inicio, dicho amorío causó mucho revuelo, puesto a la gran diferencia de edades que hay entre ambos dado que ella tiene 55 años, mientras que el productor tiene 71 años de edad, pero los prejuicios no han logrado corromper su noviazgo.

¿Cuándo fue el cumpleaños de Zurita?

El cumpleaños de Humberto Zurita fue el 2 de septiembre, día donde Stephanie Salas en Instagram compartió una linda publicación, acompañada de una foto donde se les ve juntos en un restaurante disfrutando de una buena copa de vino. También se lee un tierno mensaje que dice lo siguiente:

“¡Amor mío, el mejor de los cumpleaños corazón mío! Que la vida te siga iluminando. Feliz cumpleaños”.

Aunque se desconoce en qué lugar celebraron el cumpleaños, usuarios aseguraron que es un lindo detalle con el que muestran su gran cariño. El actor, ante el mensaje, no tardó en contestar la publicación con un sencillo “gracias”. Hasta el momento, el post ya se ha encargado de reunir más de 3 mil “me gusta” y comentarios que enaltecen su hermosa relación.