¿Por qué BYD se ha convertido en el aliado favorito de las familias modernas en México?

La decisión de cambiar a un auto eléctrico suele venir acompañada de preguntas sobre rendimiento y confianza. Para resolverlas, BYD México realizó una exhibición de todo su line-up, demostrando que la tecnología de punta puede ser amigable y accesible para todos. Bajo el lema "Build Your Dreams", la marca busca que cada conductor sienta que tiene el futuro en sus manos hoy mismo.

La cápsula captada en pista muestra vehículos que combinan una estética moderna con una funcionalidad excepcional. Desde interiores espaciosos con pantallas táctiles de alta definición hasta techos panorámicos que brindan una sensación de libertad absoluta, BYD ha pensado en el estilo de vida actual donde el auto es una extensión del hogar.

"Estamos mostrando todo el line-up de BYD porque queremos que la gente sienta la maniobrabilidad y la aceleración", comentó Jorge Vallejo, Director General de BYD México. Esta apertura permite que más mexicanos se acerquen a una movilidad limpia, respaldada por una marca que ya es número uno a nivel global y que en México sigue creciendo con paso firme.