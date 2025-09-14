El café y el té matcha tienen este alto porcentaje de cafeína

El café desde hace mucho tiempo fue una bebida muy consumida por el público, debido a la gran cantidad de cafeína que contiene, permitiendo que nos proporcione ese efecto de energía. Recientemente, el té matcha ha obtenido popularidad por tener el mismo efecto y por su aspecto instagrameable.

Ante tal situación, son muchos los usuarios que se han preguntado qué opción tiene más potencia, permitiéndonos sentir más despiertos ante una larga jornada. Para que sepas más al respecto, te detallaremos cuál es la mejor opción.

¿Qué es mejor para despertar, el matcha o café?

Es muy cierto que tanto el café como el té matcha tienen importantes cantidades de cafeína, lo que nos permite tener una sensación de estar activos, eliminando todo vestigio de cansancio, pero para ello hay que identificar cuál es la mejor alternativa para nosotros.

Por un lado, tener el matcha, que se destaca por ser un té verde en polvo, su origen es japonés. Ya sea que se consuma caliente o con hielos y es una bebida que ha logrado obtener popularidad por su aspecto e intenso color. En el Medical News Today, explican que tienen entre 18.9 y 44.4 gramos por cada gramo del té.

Mientras que el clásico cafecito que tomamos por las mañanas, que consiste en la molienda de granos o en su versión instantánea, una taza del elixir puede tener un total de 95 mg de cafeína, así lo explica el Healthline. En conclusión, el doctor Polo Guerrero en TikTok, detalla que mejor el liquido oscuro por las mañana y en la tarde con un matcha.

¿Cuántas horas de energía da el matcha?

La realidad es que ambas opciones son factibles; sin embargo, una de ellas otorga un efecto más prolongado. Por ejemplo, el café se destaca por darte un efecto de 2 a 3 horas, mientras que el té matcha por su cafeína, tiene un efecto que permanece en un lapso de 6 a 8 horas.

Además de darte esa sensación de activación, ambos cuentan con varios antioxidantes que son buenos para la salud, los cuales nos protegen de enfermedades como el Parkinson, diabetes y cáncer. Sin embargo, es importante no exceder las 3 tazas de las bebidas, puesto que puede traer importantes consecuencias de salud, como ansiedad o acidez en el estómago.