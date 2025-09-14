¿Kenia Os embarazada de Peso Pluma? Esta foto lo comprobaría

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma sorprendió a todos, nadie esperaba ver a ambos cantantes formalizar una relación ante el público, romance que los artistas se han encargado de divulgar en sus cuentas privadas, donde los vemos en eventos y viajes pasando los días juntos, dejando en claro su gran amor.

Sin embargo, entre los internautas ha surgido un fuerte rumor, puesto que hay quienes aseguran que la cantante mexicana podría estar embarazada. El rumor comenzó con una foto que lo comprobaría. Te explicaremos toda la información que se sabe sobre el jugoso chisme.

¿Kenia Os está embarazada?

Peso Pluma junto a Kenia Os fueron las estrellas en la Semana de la Moda de Nueva York, viéndolos pasar momentos juntos, mientras desfilaban con los outfits más elegantes. Además, de mostrar los mejores conjuntos de moda, también se encargaron de gritar su amor a los cuatro vientos, donde los vemos fotografías muy abrazados.

Sin embargo, las alarmas se dispararon cuando los usuarios resaltaron que la cantante mexicana podría estar embarazada. El rumor empezó por una foto que lo comprobaría. En la cuenta del cantante de corridos tumbados, publicó una hilera de fotos, donde en una de ellas vemos a su pareja tocando el vientre.

Por un lado, podría parecer que se trata de una simple pose para la fotografía, pero son muchos los seguidores del cantante, que han mencionado que se trata de un posible bebé. Aun así, en la publicación, los artistas no dejaron la oportunidad de resaltar su gran amor el uno por el otro.

Aunque ya son miles de comentarios que hablan sobre el tema, la pareja de enamorados no ha comunicado nada al respecto. Por el momento, la hipótesis sobre la cantante embarazada solamente es un rumor hasta nuevo aviso.

¿Cuándo empezó la relación entre Peso Pluma y Kenia Os?

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os sorprendió al mundo de la farándula, considerando que el cantante de corridos tumbados había experimentado algunos altibajos en sus romances anteriores, provocando que se encontrara en el ojo del huracán del chisme.

Pero no fue hasta abril del 2025, cuando se les empezó a ver a ambos artistas pasar más tiempo juntos. Para mayo del 2025, oficialmente se formalizó su noviazgo, puesto que el cantante bajó del escenario para besar a su novia que llegaba al recinto, dejando a todos sorprendidos por la inesperada noticia.