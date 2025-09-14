Sasha Sokol reaparece entre lágrimas con mensaje por pleito legal contra Luis de Llano

La cantante mexicana Sasha Sokol en los últimos meses se ha visto envuelta en un pleito legal contra Luis de Llano, un productor de televisión, a quien se le acusa de abusos contra la reconocida artista. Situación que desde hace tiempo el público y los seguidores de la celebridad han seguido el minuto a minuto.

¡Justicia! Denisse Guerrero de Belanova se solidariza con Sasha Sokol TV Azteca [VIDEO] Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, apoya a Sasha Sokol y pide justicia. Además, aclaró si es hija de María Elena Velasco, conocida por interpretar a “La India María”.

La artista reaparece entre lágrimas con un mensaje, momento emotivo que la artista no pudo aguantar, dejando unas importantes palabras para sus fans. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué fue lo que comento la celebridad al respecto.

¿Qué pasó con Sasha Sokol y Luis de Llano?

Como ya lo mencionamos al inicio de la nota, Sasha Sokol se ha visto envuelta en el pleito legal contra Luis de Llano, durante algún tiempo su rostro no fue visto por los medios. Pero recientemente, reaparece entre lágrimas con un mensaje, agradeciendo la red de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y por el Poder Judicial.

Incluso, dentro del importante agradecimiento, recalcó la gran labor de los medios de comunicación, al explicar que han tenido gran empatía al momento de hablar sobre el tema, además de resaltar que poco a poco el periodismo se está adaptando a hablar de temas más delicados al tocarlos con mayor delicadeza.

Dentro de los agradecimientos que realizó, agradeció a la Suprema Corte de Justicia, por no solo apoyarla a ella, también a los mexicanos que han sido víctimas de abuso al ser menores de edad, permitiendo que tengan mayor acceso a la justicia. Dejando un fuerte mensaje al reaparecer entre lágrimas:

“Hoy sé que mi lucha no fue en vano. Esté fallo confirma que las infancias deben ser escuchadas y protegidas, siempre”.

¿Qué fue de Sasha Sokol?

Desde el inicio del pleito legal contra Luis de Llano, Sasha Sokol se ha postrado fuerte y firme ante su postura, recalcando que las víctimas no deben sentirse solas, siendo fuertemente reconocido por el público.

Por ahora, los usuarios deberán esperar a que la reconocida cantante dé más comentarios al respecto, explicando la forma en que todo terminará para la artista contra el productor de 80 años, una situación que marcará un antes y un después entre las víctimas de abuso.