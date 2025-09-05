Tito Fuentes se retiró de Molotov, cayó en coma y tuvo 11 cirugías: así habló sobre su salud

El grupo Molotov celebra 30 años de trayectoria, pero la ausencia de Tito Fuentes, guitarrista y vocalista, puso de nervios a los fans, que no esperaban que algo así sucediera. El músico decidió romper el silencio este 5 de septiembre y reveló que atraviesa por una etapa de transformación personal tras un coma inducido, 11 cirugías y una lucha contra las adicciones.

¿Por qué Tito Fuentes dejó Molotov en pleno aniversario?

Muchos músicos suelen dejar sus agrupaciones por pleitos internos o guerra de egos con los miembros de su banda. Sin embargo, este no es el caso de Tito, quien confesó que abandonó temporalmente los escenarios para priorizar su salud. En entrevista con Playboy México afirmó: “Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado. Molotov es parte de mi vida, pero primero necesito sanar”.

El músico reveló que mientras la banda tocaba en el Vive Latino 2025, él se encontraba recuperándose de una cirugía facial programada. “Estoy chido, voy a estar bien. Todas sus intenciones, comentarios y buena vibra suman a mi bienestar, muchas gracias”.

El coma y las adicciones que casi lo destruyen

Con una brutal honestidad que sorprendió a todos, Tito aceptó que su estilo de vida lo llevó al límite: “Llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”.

Su situación se complicó cuando en una cirugía algo salió mal y lo dejaron en coma inducido por tres días: “Estuve muerto en vida dos días y medio”. Su vida de excesos era tan severa que, además, confesó que incluso el azúcar se convirtió en una adicción, la cual tuvo que trabajar con terapia, lo cual no fue nada sencillo.

El nuevo camino de Tito Fuentes

Hoy, en día, todo es diferente para el talentoso músico, pues Tito combina su recuperación con el arte. Colabora con Bankaool en un proyecto de cajeros automáticos convertidos en galerías, mientras enfrenta los estragos físicos de tocar guitarra por más de 30 años, como la rizartrosis en ambas manos.

A pesar de los altibajos, el músico de Molotov es un ejemplo para muchos de sus seguidores, pues mantiene la esperanza: “A mí la terapia me salvó la vida y el arte es lo más relajante que he encontrado”.

¿Molotov seguirá sin Tito?

Por el momento, Molotov continúa su gira con Micky, Randy y Paco, pero Tito asegura que volverá: “Molotov es parte de mi vida, los conozco antes que a mi familia”.

Mientras, el público espera con paciencia su regreso, deseándole lo mejor para su pronta recuperación y reconociendo su enorme fortaleza al enfrentar sus adicciones y consecuencias con la frente en alto. Seguramente los veremos de vuelta en la guitarra más fuerte que nunca.

