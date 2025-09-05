Este es el valor real de la llamada Moneda de la Muerte, la cual es muy escasa

La numismática ha tomado mucha fuerza en México, por lo que cada día existen más personas interesadas en conocer los ejemplares más raros y escasos, tal es el caso de la llamada ‘Moneda de la Muerte’, la cual ha logrado atrapar la atención de miles de personas.

¿Cuál es la historia de esta peculiar moneda?

Esta moneda tan peculiar fue puesta en circulación durante la Revolución Mexicana, ya que fue acuñada en 1913, por petición del general Conrado Llorca, y está inspirada en las obras de Enrique Escalona. Es importante destacar que lleva la leyenda grabada de ‘Ejército Constitucionalista’.

De acuerdo con las palabras de Conrado Llorca, representa el momento en que un pelotón miró a la muerte frente al paredón. Este ejemplar se ha convertido en una de las piezas más buscadas por los amantes de la numismática, por lo que tiene un valor especial en el mercado de coleccionistas.

¿Cuál es el valor actual de la Moneda de la Muerte?

De acuerdo con los expertos en la materia, en la actualidad la llamada ‘Moneda de la Muerte’ tiene un precio que ronda los 67, 590 pesos, siendo una de las más buscadas. Sin duda, el valor que refleja el crecimiento que ha tenido la numismática en nuestro país en los últimos años.

Actualmente, se ofertan algunas ‘Monedas de la Muerte’ en el sitio de comercio electrónico de Mercado Libre, aunque los precios son variables, se debe siempre consultar a un experto en la materia para evitar caer en posibles estafas.

Mercado Libre

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

