Angélica Vale explota contra aquellos que dicen su divorcio es por el karma

Sin dudas el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, fue una noticia que impactó mucho al mundo del espectáculo. Tras 14 años de matrimonio, la actriz y el empresario decidieron poner punto final y su decisión aún sigue dando mucho de qué hablar.

Angélica Vale ha decidido salir a responder los comentarios negativos que ha recibido contantemente desde que se dio a conocer su divorcio. La actriz dio a conocer su situación en el mes de noviembre pero luego fue que salió a la luz que ya tenían tiempo separados pero el proceso legal comenzó recientemente.

Lo que ocurrió es que los usuarios de las redes le hicieron recordar a Angélica los comentarios que hizo la actriz tras el escándalo de Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar. En ese momento ella aseguró que las cosas pasan por algo y se debe aprender de las experiencias y todos lo interpretaron como una crítica para Cazzu.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre los comentarios en su contra?

Como mencionamos anteriormente los usuarios de redes sociales, le recordaron los comentarios que hizo durante la separación de Cazzu y Nodal. Así es que muchos manifestaron que su divorcio con Otto Padrón era producto del karma.

Ante estas acusaciones es que la actriz decidió salir a hablar y que se enteró por las redes que el karma le había llegado. Así aseguró que le da flojera prestar atención a todo lo que dicen.

“Ahora resulta que el karma me pegó porque yo me enteré por redes sociales que ya se había empezado el divorcio. Que flojera, ya tengo suficiente por las que preocuparme para como todavía me embarren en estas babosadas”, dijo en su programa de radio.

También confesó que nunca hizo comentarios que atacaran a Cazzu sino que su mensaje fue sacado de contexto. Angélica dijo que seguramente su divorcio pasó por algo pero que los internautas no digan estupideces.

“Por algo me pasó esto, porque por algo pasan las cosas, ya sea un divorcio, un matrimonio, un cumpleaños. Lo que sea pasa por algo, dejen de decir estupideces por favor y déjenme de por sí con mis rollos que tengo bastantitos”, sentenció.

