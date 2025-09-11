¿La recuerdas? La Sargento Giovana, la influencer del Ejército que brilló en Exatlón México

La séptima temporada de Exatlón México marcó el regreso de varias leyendas y la llegada de nuevos rostros, entre ellos el de una figura que sorprendió por su perfil único: la Sargento Giovana Villegas. Desde el uniforme militar hasta el circuito de velocidad, su historia capturó la atención del público por su dualidad entre disciplina castrense y carisma frente a las cámaras.

¿Quién es la Giovana Villegas y por qué se volvió viral?

Antes de su incursión en la televisión, Giovana Villegas ya era una figura reconocida en las plataformas digitales. Con el rango de sargento segundo en la Secretaría de la Defensa Nacional, Villegas forma parte del Grupo de Producción Multiplataforma, una iniciativa dedicada a acercar al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos a la ciudadanía.

Su trabajo consiste en crear contenido para las redes sociales, donde comparte videos y cápsulas informativas sobre las actividades del Ejército, el proceso de admisión y otros temas de interés para quienes desean unirse a las filas militares o simplemente están interesados en conocer más sobre las Fuerzas Armadas.

También comparte su amor por los animales y la colaboración con unidades caninas, lo que refuerza su vínculo con distintas áreas operativas del Ejército. Además de ser parte de eventos donde se puede interactuar con la ciudadanía, como torneos deportivos, actividades de vinculación con los militares, invitación a los jóvenes a ingresar a las Fuerzas Armadas, entre otros, que también comparte en sus redes.

A través de su labor, se convirtió en una de las creadoras de contenido más populares dentro del entorno militar, pues acumula miles de seguidores que la identifican por su temple, cercanía y compromiso.

¿Cómo le fue a la Sargento Giovana en Exatlón México?

A la edad de 27 años, Giovana Villegas se unió a la séptima temporada de Exatlón México, conocida como La Nueva Era y transmitida entre 2023 y 2024. Fue una de las competidoras del equipo azul. A lo largo de su participación, demostró la fuerza y el temple que había forjado en su carrera militar. A pesar de su destacada participación, su camino en el reality llegó a su fin el 17 de diciembre de 2023. Villegas se convirtió en la sexta eliminada de la temporada, para quedar en el lugar 21 de la tabla general, aun así dejó una huella imborrable en la mente de los espectadores.

Desde su regreso, retomó su rol como comunicadora institucional y así reafirmar su lugar como un puente entre el Ejército y la audiencia civil, dentro y fuera de las arenas de Exatlón México. En días recientes, volvió a ser viral por su vídeo donde muestra el crecimiento del perro Arkadas