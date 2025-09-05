Caso Debanhi Escobar: el resumen de la trágica muerte que tienes que saber antes de ver el nuevo documental

El caso de Debanhi Escobar conmocionó a México en 2022, cuando se dio a conocer su desaparición y la incansable búsqueda que tuvo un desenlace fatal. A poco más de tres años de su muerte, su historia será contada en un nuevo documental, donde se abordarán puntos clave de lo que pasó y se revelarán nuevos detalles inéditos por parte de la familia de la víctima.

Qué pasó con Debanhi Escobar

Debanhi Escobar fue vista por última vez durante la madrugada del 9 de abril de 2022, de acuerdo con las primeras declaraciones sobre lo ocurrido. En esa ocasión, junto a un grupo de amigas, la joven de tan solo 18 años asistió a una fiesta en el municipio de General Escobedo, Nuevo León.

Cuando se dispuso a volver a casa, decidió hacerlo sola y, según se mencionó en el momento, ella misma solicitó un taxi por aplicación. Sobre las razones por las que se alejó de sus amigas, todavía no hay una razón clara y las involucradas han señalado que no interfirieron en su decisión.

La última foto de Debanhi Escobar con vida

Tras darse a conocer su desaparición, en medios de comunicación y redes sociales trascendió una foto de Debanhi Escobar parada en la carretera a Nuevo Laredo. Dicha imagen habría sido tomada por el conductor que la recogió después de la fiesta, quien mencionó en entrevista para Fuerza Informativa Azteca Monterrey, que la víctima quiso terminar el viaje y él solo la obedeció.

Redes sociales La última foto de Debanhi Escobar la muestra parada sola en la carretera

Los intentos desesperados por encontrarla y primeras pistas

La desaparición de Debanhi Escobar ganó relevancia rápidamente y cientos de personas se sumaron a su familia para pedir ayuda. Se organizaron búsquedas en las zonas aledañas a los hechos, pero no se dio con ningún indicio sobre su paradero.

Por otra parte, las autoridades habrían recabado la declaración de Juan David Cuellar, chofer del taxi que se llevó a Debanhi de la fiesta. Aunque esta información fue resguardada, no se habrían encontrado elementos suficientes que lo pusieran como presunto culpable y no se emitió ninguna orden de aprehensión.

¿Dónde se encontró el cuerpo de Debanhi Escobar?

Después de 12 días siguiendo su rastro y tratando de descifrar qué había pasado con la joven, su cuerpo fue encontrado el 21 de abril de 2022. Los restos estaban en una cisterna del motel Nueva Castilla, Nuevo León, luego de que empleados del lugar dieran aviso sobre un olor fétido.

Redes sociales El cuerpo de Debanhi Escobar fue encontrado 12 días después de su desaparición

En cuanto a las causas de la muerte, los noticieros de Fuerza Informativa Azteca recabaron datos de la fiscalía a cargo del caso, cuya versión indicó que Debanhi Escobar murió por asfixia por sofocación.

Hasta ahora, todavía no hay detenidos ni indicios sobre los responsables del feminicidio; dos empleadas fueron vinculadas a proceso por falsedad de declaraciones tras negar que existieran grabaciones del día de los hechos.

¿Cuándo se estrena el nuevo documental de Debanhi Escobar?

La producción “Debanhi: ¿quién mató a nuestra hija?” se estrenará el próximo 18 de septiembre en HBO Max. Según los avances disponibles, contará con un par de entrevistas con Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, los papás de Debanhi Escobar.