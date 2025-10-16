Así luce Sheyla Tadeo tras perder más de 50 kilos y donar piel para niños quemados

Sheyla Tadeo es una conocida actriz y cantante que cuenta con una gran trayectoria. Sin embargo, actualmente también se la conoce por su historia de superación y solidaridad luego de un cambio físico.

La originaria de Culiacán, Sinaloa, le dio a conocer a sus seguidores cómo llevó a cabo la pérdida de peso, luego una cirugía reconstructiva y la decisión de donar piel a personas que la necesitaban.

¿Cómo fue el proceso de Sheyla Tadeo?

Durante una década Sheyla compartió su lucha contra el sobrepeso. Lo máximo que llegó a pesar fue 137 kilos por lo que se sometió a una estricta disciplina y un procedimiento quirúrgico, por lo que logró perder aproximadamente 58 kilos.

Ante esto es que se tuvo que someter a una lipectomía, que es el proceso por el que se retira el excedente considerable de piel. Lo llamativo de esto es que ella decidió donarlo.

“Me hice una parciallipectomía, con el doctor Alejandro Andrade, cirujano plástico reconstructor, y dentro de esta cirugía doné la piel que me quitaron”, relatóSheyla. “Me quitaron 8.5 de piel”.

La actriz explicó que la propuesta para donar surgió de su propio médico: “Alejandro me dijoquesi quería donar mi piel a los niños quemados y personas con pie diabético y la verdad no fue algo para pensarlo dos veces, porque mi piel era factible para un procedimiento de injertos, estuviera mal si no hubiera dicho que sí”, recordó.

“Tuve muchas ofertas de dónde hacerme la cirugía del estómago, pero la verdad quería hacerla con alguien que me diera la tranquilidad y la seguridad de que no me arriesgara”.

Actualmente podemos ver una imagen de Sheyla Tadeo muy diferente a la que era antes. Tiene un peso estable y sobre todo saludable por lo que seencuentra muy contenta.

