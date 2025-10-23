CFE anuncia corte masivo de luz para hoy jueves 23 de octubre

Hay una localidad del norte de México que deberán tomar algunos recaudos para no resultar de todo afectados en cuando a un corte de luz que llevará a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE)y durará varias horas.

Vecinos de la colonia #CampestreAragón agradecen el apoyo recibido por parte #AQC y la CFE. [VIDEO] Luego de transmitir la nota al aire en #AQC la CFE llevó acabo la sustitución de los dos postes en mal estado.

El corte en cuestión se llevará a cabo este jueves 23 de octubre por lo que se suspenderá el servicio en ciertas calles y avenidas.

¿Dónde habrá cortes de servicio?

Desde la CFE han confirmado que el corte será en Hermosillo, Sonora. Durante cuatro horas se va a suspender el servicio eléctrico en algunas calles y avenidas de dicha localidad por trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura.

Para este 23 de octubre se suspenderá el servicio en sectores de las colonias Pitic y Periodista, pues el área que resultará afectada es la que se ubica entre las calles José La Fontaine y General Salvador Alvarado al oriente y poniente, respectivamente, mientras que al norte los límites serán la avenida Salvador Díaz Mirón y el bulevar Ignacio Soto, y en el sur hasta la calle Herminio Ciscomani.

Desde el ente manifestaron que “para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, parte de este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas”. Ante esto es quesea aplicará un corte programado al servicio de luz desde las 3 hasta las 7 de la mañana.

Canva Debes cuidar tus electrodomésticos.

La CFE realizará la reubicación de líneas aéreas de media tensión de un circuito de la subestación Hermosillo Siete, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del suministro. El organismo solicita a los usuarios afectados tomar previsiones y desconectar aparatos eléctricos durante ese lapso para evitar daños al restablecerse el servicio.

Cabe destacar que desde la CFE van a estar brindando detalles de este corte al servicio de luz. Allí se informará en caso de que se extienda o para resolver dudas o levantar reportes.

