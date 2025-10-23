Diddy Combs fue atacado con un cuchillo en prisión; ¿Cómo se encuentra?

El rapero Diddy Combs, fue atacado en prisión, de acuerdo a lo que manifestaron sus amigos. El músico había sido declarado culpable en julio de este año por los dos cargos bajo la ley federal del Mann Act (Ley Mann), que prohíbe transportar personas de un estado a otro para participar en actividades sexuales ilegales.

Ante esto también es que lo dejaron absuelto de dos cargos más graves como eran crimen organizado (racketeering) y tráfico sexual por fuerza, fraude o coerción.

La condena que le espera al rapero es de 4 años y 2 meses de prisión. Además también se le suma una multade 500,000 dólares y cinco años de libertad supervisada tras su reclusión.

¿Cómo fue el ataque a Diddy Combs?

El 20 de octubre su defensa presentó una apelación formal pero no ha sido confirmado cuando comenzarán las audiencias para ello. En este contexto Diddy Combs fue agredido con un cuchillo dentro de prisión

La agresión tuvo lugar la tarde del 22 de octubre, de acuerdo a lo informado por un amigo del rapero. En la prisión Metropolitan Detention Center, en Nueva York, Diddy fue atacado con un cuchillo.

Este ataque aún no está oficialmente confirmado por los registros de la prisión, pero tendría lugar durante una de las noches que Combs pasó en custodia federal.

I'm endorsing Sean Combs, aka Diddy for U.S. Senate! I believe that he has the charisma, and his lack of experience could help him win at the end. His scandals might hurt him, but does it matter? pic.twitter.com/PNi4DrQjYB — Arnold 🇺🇸🗽 (@beshearite) October 22, 2025

De acuerdo a la versión del amigo, “se despertó con un cuchillo en la garganta” mientras dormía en su celda. Uno de los recuentos afirma que un recluso presionó un arma blanca improvisada contra el cuello del rapero, un acto que podría haber tenido consecuencias fatales si el agresor hubiera querido más que intimidar.

El músico se encuentra en buen estado pero ni la Oficina Federal de Prisiones (Bureau of Prisons) ni la defensa de Combs han emitido declaraciones oficiales. Sin embargo, su entorno ha manifestado que las agresiones son frecuentes desde que inicio el juicio.

