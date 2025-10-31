CFE suspende el servicio de luz hoy 31 de octubre

Desde la CFE han confirmado que hay una gran cantidad de usuarios que se quedaron sin electricidad por fallas relacionadas con las condiciones climatológicas, por lo que terminando el mes de octubre se registró un corte de luz masivo en varias partes de la República Mexicana por el frente frío11.

Vecinos de la colonia #CampestreAragón agradecen el apoyo recibido por parte #AQC y la CFE. [VIDEO] Luego de transmitir la nota al aire en #AQC la CFE llevó acabo la sustitución de los dos postes en mal estado.

Ante esta situación es que la CFE ha tenido que suspender el servicio durante varias horas en diversas colonias. Por lo que es importante que se cuente con la información necesaria.

Como consecuencia de los fuertes vientos relacionados al frente frío 11, desde el 29 de octubre se registró un corte de luz masivo que ha afectado principalmente el Noreste y Este de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que tuvo que suspender el servicio y se quedaron sin suministro miles de usuarios en colonias de tres estados.

¿En qué colonias se suspendió el servicio de luz de la CFE?

Este corte de luz masivo por el frente frío 11 que se ha registrado a fines de este mes, afectó principalmente al estado de Tamaulipas, sin embargo, otras entidades que donde se suspendió el servicio fueron Nuevo León y Veracruz. Las colonias en donde hubo fallas eléctricas en las últimas horas fueron las siguientes:

Tamaulipas

Aquí más de 77 mil usuarios se quedaron sin suministro eléctrico debido al frente frío11. Dichas fallas por el corte de luz se concentraron en las colonias de Tampico, Ciudad Madero, Mante y Ciudad Victoria. La CFE desplegó cuadrillas con personal, grúas y vehículos para realizar las reparaciones necesarias en la infraestructura dañada.

Nuevo León

Otro de los estados reportados con problemas de electricidad, fue Nuevo León, las colonias más afectadas fueron Guadalupe, Juárez, Apodaca y Pesquería. Los cortes de luz han sido causados por la caída y explosión de transformadores y daños en la infraestructura eléctrica debido a los fuertes vientos del frente frío11.

Veracruz

Por último tenemos Veracruz, donde se registraron caídas de árboles y cortes de luz en varias colonias de la zona conurbada debido a los vientos intensos, afectando a numerosos usuarios. Las afectaciones se han reportado en municipios como Veracruz, Boca del Río y Xalapa, esta última registrando daños en al menos 24 colonias.

🛜 CFE conecta a México con Internet y telefonía.



Avanzamos para reducir la brecha digital y garantizar el acceso a las tecnologías para todas y todos. 🇲🇽#CFE #InternetParaTodos pic.twitter.com/XbSjS1h7Ki — CFEmx (@CFEmx) October 31, 2025

Desde la CFE han anunciado a la población, que se tengan los recaudos necesarios mientras continúan los efectos del frente frío 11. Ante esto es que se recomienda no transitar por zonas arboladas o cercanas a estructuras inestables, así como reportar cualquier emergencia a Protección Civil o la CFE, organismo que se mantiene trabajando en las áreas con suspensión del servicio de luz.

