“Varios te tienen en la mira": Eleazar lanza advertencia a Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

Uno de los aspectos más polémicos de la ceremonia de traición de anoche fue la decisión del Tío Pepe de quitarles la mitad de las raciones a los granjeros con motivo de su bajo desempeño en las labores al interior de La Granja VIP y todo parece indicar que el actual Capataz será quien pague los platos rotos en la siguiente oportunidad que tengan para nominar a un compañero.

¿Sergio Mayer Mori es el próximo objetivo de los granjeros?

Durante una conversación entre Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori, el nominado de esta semana aprovechó el momento para advertirle que varios de sus compañeros “lo tenían en la mira” y aunque afirmó que “más o menos” sabía de quiénes se trataban, también le comentó que no le podía decir.

No obstante, el actual Capataz parece no tener miedo de convertirse en el próximo objetivo de los granjeros, ya que afirmó que quiere “calarle” debido a que no ha tenido oportunidad de ver si lo nominan, y es que quiere conocer a los compañeros que pudieran hacerlo y sus razones.

Cabe señalar que, previamente, Mayer Mori dijo que no le teme a la idea de que su nombre aparezca en el legado del eliminado de esta semana y bromeó con la posibilidad de amanecer en la playa a partir del próximo lunes.

¿Será que veamos a Sergio Mayer Mori como nominado la próxima semana ahora que ya no puede aspirar a ser Capataz de La Granja VIP?

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana es la gran gala en la que conoceremos al segundo eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Sandra Itzel, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.