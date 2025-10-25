Muere influencer que tenía cáncer y se había casado hace una semana

Lamentablemente se conoció la noticia de que murió el influencer Juan Jyoza, luego de haber luchado contra el cáncer por casi dos años.

El joven padecía cáncer de colon en etapa 4 con metástasis. El fallecimiento fue dado a conocer el pasado 23 de octubre por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Queridos Jyozers, el pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer”, escribió su equipo en la publicación que realizaron en sus redes sociales.

¿JuanJyoza se casó antes de morir?

La historia de este influencer conmovió a miles de seguidores debido a la fortaleza y el optimismo con el que se mantuvo durante toda su enfermedad.

Unos días antes de morir, precisamente el 17 de octubre, el influencer se casó con su novia mientras estaba internado en la habitación de un hospital. El momento fue compartido con sus seguidores.

“Me caso con el amor de mi vida”, escribió junto a un video de su boda.

La vida en las redes de JuanJyoza

JuanJyoza en el transcurso de su enfermedad, no dejó de crear contenido para su canal, que había nacido en 2023 como un proyecto personal.

“El canal empezó porque a mí me flipa la comida y me flipa conocer tipos de gastronomía... me creé el canal porque necesitaba documentarlo y tenerlo yo como una biblioteca”, explicó en uno de sus últimos videos.

Incluso en los momentos más difíciles, el influencer mantenía su pasión por grabar y editar.

“Aunque yo estuviese mal porque me estaban haciendo pruebas, no sabéis lo que tuviese, yo seguía con mi canal”, contó con serenidad.

El influencer tuvo que atravesar operaciones y tratamientos para su complejo diagnóstico.“Tengo un cáncer de colon etapa 4 con metástasis en el peritoneo, que es lo que se confirmó, que para mi edad era muy raro”.

A pesar de su deterioro físico, siguió subiendo videos y motivando a sus seguidores a valorar la vida.

