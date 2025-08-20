Descubre cómo conectarse al wifi sin usar contraseñas en pocos pasos

En la actualidad, ya es posible conectarse al wifi sin contraseñas, siendo tips de tecnología que permiten a los usuarios integrarse al internet más rápido, evitando tener que ingresar largos y aburridos códigos, que ante cualquier falla deberás de repetir todo el proceso, siendo algo tedioso.

Para que ya no pases las horas ingresando extensos códigos, te compartiremos algunas formas sencillas que puedes optar para ingresar al internet, consejos que te serán de gran utilidad, que no debes dejar pasar y que requieren de pocos pasos.

¿Cómo conectarse al wifi con el código QR?

Una de las formas más fáciles de conectarse al wifi sin contraseñas, es con el famoso código QR. Gran parte de los sistemas o routers cuentan con ellas, por lo que es importante que logres ubicar fácilmente. Al encontrarlo, realiza lo siguiente:

En tu celular activa el escaneo, ya que en muchos celulares viene integrado en la cámara. Ubicado en el código QR para que en automático se haga la conexión. Siendo una técnica que en pocos pasos te permitirá integrarte al internet.

¿Cómo conectarse al wifi con el WPS?

Por suerte, si no tienes las herramientas para escanear el código QR, puedes optar por otras alternativas diferentes. Una de ellas es con el uso de Wi-Fi Protected Setup (WPS), otra opción que puede serte muy funcional y necesita de pocos pasos para hacerlo:

En el routers se identifica un pequeño botón con las siglas WPS. Da clic y en automático, comenzará la búsqueda para conectar con las redes. En ocasiones, se pide un número o clave, pero todo dependerá del equipo. Tip de tecnología: Hay que estar cerca del aparato, para que rápidamente pueda sensar tu teléfono móvil.

¿Cómo hacerlo al compartir datos?

Por último, pero no menos importante, para conectarse al wifi sin contraseñas, podemos hacerlo al compartir datos entre equipos telefónicos que tengan acceso al internet. Tip de tecnología válido para equipos de Android e iOS.

En ese caso, será necesario que el usuario entre a su sección de “Configuración” y “redes”. En Android deberían de acceder al área de “Zona Wi-fi”, seleccionando las mejores opciones para que el otro usuario entre en pocos pasos. En el caso de iOS, se puede habilitar en Bluetooth, y con la cuenta de iCloud al compartir una clave específica al receptor.

Intenta cualquier opción anterior, todas requieren de pasos rápidos para hacerlo, además de ser una nueva tecnología que facilita todos los procesos para ingresar a un internet seguro.