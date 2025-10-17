Guía paso a paso para conectarte a internet cuando no tienes luz en casa

El internet se ha vuelto una parte fundamental para las personas al interior del país, pues muchas de ellas hacen uso de sus datos o WI-FI para realizar actividades académicas o laborales. En ese sentido, ¿te has preguntado si es posible conectarte a esta red cuando no tienes luz en tu hogar?

La respuesta es sí, de hecho, la forma de hacerlo es mucho más fácil de lo que se podría pensar. El internet es vital para muchos trabajadores y estudiantes, sobre todo, en este cierre del año, por lo que aquí conocerás la forma en cómo conectarte a una red a pesar de no tener luz en tu casa.

¿Puedo conectarme a internet si no tengo luz en casa?

En las últimas semanas algunos estados de la República han confirmado problemas de luz debido a las intensas lluvias que se han vivido en el país. Ante este hecho, la ausencia de energía eléctrica no tiene que significar un problema real para quienes desean contar con internet para realizar sus actividades.

Un truco que puedes hacer es habilitar el celular como “punto de acceso personal” y, así, compartir datos con tablets o computadoras, lo cual convierte tu dispositivo en una especie de emisor de señal WI-FI en tanto este cuente con el uso de datos, pues de otra forma dicha situación no servirá.

Otra idea que no puedes descartar es el uso de baterías portátiles, mismas que permiten extender el uso del celular para que este pueda alimentar a computadoras o accesorios portátiles. Finalmente, también existe el sistema de energía ininterrumpida, el cual permite que la red WI-FI local se pueda sostener durante un tiempo limitado.

¿El celular puede sustituir al internet del WI-FI cuando se va la luz?

En síntesis, si te has quedado sin luz y tu WI-FI local no responde, resulta fundamental tener cargado el celular el suficiente tiempo para realizar tus actividades y, de igual modo, contar con un paquete de datos relevante para que estos puedan durar el tiempo que necesites y, así, hacer tu trabajo o tarea.