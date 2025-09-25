¿Cómo eliminar arañas del interior del hogar con un ingrediente de cocina?

Septiembre es un mes crucial para el control de plagas. La transición entre el verano y el otoño se traduce en el momento del año que las arañas aprovechan para aparearse. Esto incrementa su actividad y, por lo tanto, son más visibles en el hogar.

Si bien estos arácnidos son necesarios para el equilibrio del ecosistema, ya que son depredadores de insectos que pueden transmitir enfermedades como los mosquitos, lo cierto es que también pueden convertirse en una plaga difícil de controlar si no se la repele a tiempo.

¿Cuál es el ingrediente de cocina que puede repeler arañas del interior del hogar?

El ingrediente de cocina que puede repeler arañas del interior del hogar es el vinagre. Este elemento se puede adquirir en cualquier supermercado y ayuda a eliminar la presencia de estos arácnidos en la casa. Pero también se puede hacer uso de este líquido en espacios concurridos de patios y otras zonas de paso.

Este remedio casero para eliminar arañas de la casa no las mata, ya que son necesarias para el ecosistema y muchas de ellas son inofensivas para las personas. Pero puede repelerlas por su fuerte aroma y acidez.

Remedio casero con vinagre para eliminar arañas del interior del hogar

El vinagre es un líquido ácido que se puede utilizar en la cocina, pero también funciona como desinfectante y repelente de plagas de insectos. Las arañas no son la excepción, ya que esta sustancia puede interferir en los quimiorreceptores que estos animales poseen en las patas (órganos esenciales para orientarse y percibir su entorno).

Pasos para aplicar vinagre como repelente de arañas:

Mezclar 2 partes de vinagre y 1 agua. Colocar la mezcla en un recipiente con atomizador. Rociar esta preparación sobre patios, caminos, habitaciones de la casa, puertas y ventanas, entre otros sitios donde se pueden alojar las arañas. Repetir la aplicación 2 veces por semana para controlar esta plaga

