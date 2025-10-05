Cantante coreana es arrestada por matar a su hija

¡Algo inaudito para la comunidad de Jinju! Se da a conocer la detención de una cantante coreana de 40 años, quien fue arrestada por matar a su hija al agredirla físicamente. Aunque la información se ha proporcionado con mucha reserva, se han logrado filtrar algunos detalles sobre los hechos desde medios de comunicación locales.

Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre, cuando la joven fue llevada por su madre a un hospital. Aunque los médicos hicieron lo posible por reanimarla, ya era demasiado tarde. No te vayas, porque te detallaremos todos los datos que se conocen al respecto.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Según medios locales, se menciona que la mujer fue identificada como Kim Soo-jin, una cantante coreana y locutora, quien el 22 de septiembre, llevó a su hija inconsciente a un hospital. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la joven no presentaba pulso, por lo que después fue declarada como muerta.

Fue el personal médico quien, al ver los hechos, realizó una investigación en la víctima, encontrando que tenía varios hematomas y lesiones, siendo evidencia de maltrato. Por lo que se iniciaron las investigaciones al matar a su hija después de las agresiones físicas.

En un inicio, Kim Soo-Jin, detalló que encontró a su hija inconsciente en el interior del coche después de su trabajo. Al continuar con las investigaciones, con las cámaras de seguridad lograron desmentir su declaración, y crearon una cronología de los hechos.

¿Qué pasó con la conductora?

Al darse a conocer los hechos de la cantante coreana que fue arrestada por matar a su hija en los medios locales, se informó que la mujer fue destituida de su cargo, en especial al considerar que dentro de la misma comunidad era una personalidad muy reconocida y muy querida por sus seguidores.

Sin embargo, las autoridades de la zona, ya detallaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer la situación. Por lo que en los próximos días, conforme se recaben más pruebas, se darán a conocer los cargos formales contra la mujer arrestada.