Equipo Rojo vs. Azul: Exatlón México llega a 100 mexicanos dijeron, ¿quién ganará?

Dos escuadras legendarias de Exatlón México están a punto de protagonizar un nuevo enfrentamiento, esta vez fuera de los circuitos de velocidad, fuerza y puntería. El escenario ahora es el foro de 100 mexicanos dijeron VIP, donde la adrenalina se transformará en estrategia mental, respuestas rápidas y trabajo en equipo. La Furia Roja y la Llama Azul se reencontrarán para revivir su histórica rivalidad, pero en una competencia completamente distinta que promete emocionar a los fans de ambos bandos.

¿Quiénes integran la Furia Roja en 100 mexicanos dijeron?

Con la intensidad que los caracteriza desde sus múltiples participaciones en Exatlón México, el Equipo Rojo está representado por cuatro atletas que han dejado huella en el programa: Pato Araujo, campeón de las temporadas cuarta y séptima; Zudikey Rodríguez, finalista de la quinta temporada; Heliud Pulido, también campeón en la tercera edición y semifinalista en la octava, y Nataly Gutiérrez, quien llegó a semifinales en la quinta temporada y regresó en otras ediciones, siempre como parte de los Rojos.

Con vasta experiencia en momentos de presión, y al ser uno de los equipos más dominantes del reality, esta alineación promete aplicar toda su competitividad para vencer a sus históricos rivales.

Instagram Exparticipantes del Equipo Rojo ahora forman la Furia Roja en 100 Mexicanos VIP

¿Qué atletas conforman la Llama Azul?

En el otro extremo del escenario se encuentra la Llama Azul, integrada por cuatro atletas que también han defendido los colores del Equipo Azul y han conquistado campeonatos: Evelyn Guijarro, reciente campeona de la octava temporada y dos veces finalista; Pascal Nadaud, presente desde la primera temporada y veterano absoluto; Doris del Moral, reconocida por su habilidad, carisma y tres participaciones, y Marysol Cortés, campeona de la quinta temporada y figura clave del Equipo Azul.

Los cuatro han demostrado en más de una ocasión que saben mantenerse firmes bajo presión, y aunque esta vez no se enfrentarán a tiros en el circuito, su enfoque competitivo no cambiará.

Instagram Exparticipantes del Equipo Azul ahora forman la Llama Azul en 100 Mexicanos VIP

¿Dónde y cuándo ver este duelo de Exatlón México?

El episodio especial de 100 mexicanos dijeron VIP entre la Furia Roja y la Llama Azul se transmitirá este domingo 5 de octubre a las 7:00 p.m. por Azteca Uno. Será una oportunidad única para ver a tus atletas favoritos en un nuevo tipo de competencia, donde la memoria, intuición y trabajo en equipo serán clave para ganar.

¿Ganará la experiencia de los Rojos o el empuje de los Azules? La respuesta está en el programa, y sin duda, los fans de Exatlón México no querrán perderse este enfrentamiento fuera de lo común.