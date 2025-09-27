¿De qué trata “Payaso”, obra con la que Luis Fernando Peña recuerda a su madre fallecida hace un año?

Luis Fernando Peña, consagrado actor mexicano que ha tenido la oportunidad de formar parte de películas, telenovelas y obras al interior del país, sorprendió a los vecinos de su comunidad luego de protagonizar una obra de teatro completamente gratuita, misma que ya circula en las redes sociales.

“Vamos a demostrar que también le cantamos”, Luis Fernando Peña es el noveno participante de La Academia VLA TV Azteca [VIDEO] Luis Fernando Peña fue revelado como el noveno participante de La Academia VLA. ¡Así recibió su invitación y estas fueron sus primeras declaraciones!

Con 42 años de edad, Luis Fernando Peña continúa dándole vida a distintos personajes a través de obras de teatro. Aprovechando lo anterior, el estelar de “Amarte Duele” sorprendió a varios de sus vecinos luego de interpretar “Payaso”, una obra que, de cierta forma, dedica a su madre fallecida hace un año.

¿De qué trata “Payaso”, obra de teatro que Luis Fernando Peña regaló a sus vecinos?

Todo sucedió en la colonia Escuadrón 201, dentro de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Aquí, Luis Fernando Peña utilizó las calles de la colonia para compartir un fragmento de su puesta en escena llamada “Payaso”; de hecho, este suceso fue grabado por algunos usuarios, los cuales han comenzado a compartir el video en redes.

@luisfernandop_mx Empezaron rienda y terminamos llorando cuando di función a los vecinos de la colonia ♬ sonido original - Luis Fernando Peña

Te puede interesar: Estos son los mejores personajes en la carrera de Luis Fernando Peña

Cabe mencionar que, en esencia, “Payaso” recuerda a lo vivido con su madre y el matrimonio con su padre, por lo que este es una especie de homenaje hacia ella considerando que perdió la vida en el 2025, hecho que se refleja en un momento en donde Luis Fernando suelta algunas lágrima.

En el video se muestra la calidad del actor mexicano para personificar a alguien totalmente ajeno a su vida a través de las siguientes palabras: “uno nace sabiendo que es payaso” para, posteriormente, brindarle al público un show sin igual mientras se maquillaba y ofrecía palabras al aire.

¿Los vecinos lloraron ante la interpretación de Luis Fernando Peña?

Dentro de la dramatización Luis Fernando Peña se tomó el tiempo de hablar de sus padres, quienes permanecieron juntos durante casi 50 años. Aquí, recordó cómo su madre perdió la vida el año pasado, esto relacionado al hecho de que su obra de teatro guarda relación con un payaso que perdió a su padre recientemente.

@luisfernandop_mx Me hizo feliz tomarme fotos y dar autógrafos a todos los vecinos que fueron a verme a la función ♬ sonido original - Luis Fernando Peña

La pasión que Luis Fernando Peña mostró en su interpretación causó maravilla y, durante unos segundos, las lágrimas de los vecinos que disfrutaban de la obra. Ante ello, vale decir que el actor de 42 años ha recibido infinidad de halagos a través de las redes sociales, en donde muchos usuarios lo llaman uno de los mejores dramaturgos dentro de la capital del país.