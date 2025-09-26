Roberto Palazuelos dice que de joven fue lavaplatos y dormía en el suelo de un departamento

Todos tenemos una imagen muy clara de Roberto Palazuelos, que no precisamente coincide con la de un inmigrante trabajando como lavaplatos para ganarse la vida en un país que no conoce. Sin embargo, en una entrevista reciente el conductor y empresario contó que así fue su experiencia cuando se fue a vivir a Londres siendo todavía un adolescente.

Roberto Palazuelos dice que trabajó como lavaplatos en Londres

En una conversación con Miguel Ángel Mancera para el canal de YouTube La Saga, Roberto Palazuelos relató un pasaje poco conocido de su vida: cuando se separó de la profesión que dictaba la tradición en su familia y quiso estudiar actuación.

Comenzó explicando que en tanto su abuelo como su padre eran abogados y que en su familia el trabajo estaba orientado hacia las leyes, la política y la educación. Sin embargo, por sus amistades, él se sintió atraído hacia el ámbito artístico. “Yo me empiezo a enamorar de todo este mundo y a decir, ‘yo quiero ser artista, no estudiar derecho. Para entonces mi papá logra que yo entre a la facultad del ITAM a empezar el primer semestre de Derecho”, contó.

En la privada donde Palazuelos vivía, al sur de CDMX, había hecho amistad con jóvenes como Luis Miguel, Jorge “El Burro” Van Rankin y Héctor Suárez Gomís. Su familia también convivía con figuras como el actor Andrés García.

Antes de entrar a la universidad, recibió una llamada de “El Burro” Van Rankin, quien vivía en Londres y lo invitó a irse con él. Ahí, Roberto vio la oportunidad de alejarse de la presión de su papá y de estudiar actuación en el extranjero.

“‘El Burro’ me la pinta muy increíble, me decía que tenía un trabajo de mesero y que ganaba propinas”, relata. En realidad el trabajo era de “ayudante” de mesero, que no estaba en el piso principal del restaurante por el riesgo de ser deportado. Sin embargo, para cuando Palazuelos llegó, ya solo había un puesto como lavaplatos.

“Yo me vine desde México, me fui de mi casa peleado con mi papá, vine con poco dinero”, narra sobre cómo se convenció. Él recuerda con humor que “solo se había llevado” un reloj de lujo que le regaló su papá y, cuando sus compañeros de trabajo lo vieron, comenzaron a apodarlo con el nombre de aquella marca.

En los 11 meses que Roberto Palazuelos vivió en Londres, estuvo en un departamento pequeño donde tenía que dormir en un sleeping bag en el suelo, al igual que Van Rankin. El empresario cuenta que eventualmente llegó a ser asistente de barman y ganar propinas, de manera que sí logró entrar a un taller de actuación.