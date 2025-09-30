El look “granjero” de Sandra Itzel que conquistó en La Resolana… ¡toda una vaquera!

Sandra Itzel brilló con un coqueto look vaquero en el programa La Resolana para demostrar que La Granja VIP es mucho más que un reality show: ¡es un estilo de vida! Este fue su outfit que combinó lo campirano con lo fashion y que literalmente robó miradas en el programa de El Capi Pérez.

¿Cómo lució Sandra Itzel en La Resolana previo a La Granja VIP?

Sandra Itzel, la cuarta celebridad confirmada para La Granja VIP, se convirtió en la invitada especial más reciente de La Resolana, el divertido programa de El Capi Pérez en el que participó en divertidas dinámicas y habló de su integración al reaity show de TV Azteca que causó furor en redes sociales.

Con un humor inigualable, llena de brillo y una vibra relax que mostró cuál será su actitud en la granja más viral de TV Azteca, Sandra Itzel literalmente se impuso en la moda con un outfit que combinó un chaleco vaquero de gamuza, un cinturón ancho, un entallado vestido café y unos tacones altos color beige... ¡impactante!

“La pasé increíble entre muchas batallas del universo de Star Wars, y lista para iniciar esta nueva aventura en @lagranjavipmx. ¡No se lo pierdan, mi ejército de mariposas!”, escribió la actriz para acompañar el carrusel de fotos.

Las imágenes de nuestra adorada granjera muy pronto se convirtieron en un fenómeno viral de Instagram, y es que además de superar los 7 mil 200 Me Gusta acumularon toda clase de comentarios en los que los internautas le reiteraron su apoyo y confirmaron que Sandra Itzel tiene un fandom muy sólido que puede ser importantísimo en las votaciones.

“La mujer más hermosa”, “Bellísima como siempre”, “Vamos con todoooo”, “Sandra Itzel la reina de México”, "#TeamMariposa por siempre”, “GRANDE! La sigues rompiendo” y “Sandrita te ves guapísima” son algunas de las frases que pueden leerse en la caja de comentarios.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Sandra Itzel como una de las celebridades que se ensuciarán las manos y se someterán a toda clase de retos extremos todos los días se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en la plataforma Disney+.

Las actividades confirmadas por la producción para cada día de la semana son las siguientes, ¡se va a poner bueno!: