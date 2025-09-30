Así puedes eliminar los malos olores de la nevera con el carbón que te sobró de la barbacoa

Con el uso constante y los depósitos de comidas y bebidas a diario, la nevera puede acumular malos olores. Estos se producen por los vapores que despiden los alimentos y por la suciedad que se aloja en los compartimentos.

Si bien es necesario mantener una rutina de limpieza algo frecuente de la nevera, para conservar los alimentos en buen estado y con su óptima calidad nutricional, lo cierto es que también existen trucos caseros para prevenir acumulación de olores desagradables. Uno de ellos se vincula con el uso del carbón que suele sobrar de las barbacoas.

Truco casero para eliminar malos olores de la nevera con carbón de barbacoa

El truco casero para eliminar malos olores de la nevera con el carbón de la barbacoa consiste en guardar un recipiente con este elemento que queda en la parrilla y depositarlo en el interior del electrodoméstico. De esta manera, no se acumularán malos olores en el refrigerador.

Este remedio casero para evitar olores desagradables de la nevera es perfecto para darle un segundo uso a los restos de carbón que quedan luego de una barbacoa en familia. En vez de desechar este elemento, se puede convertir en una solución práctica y rápida para el hogar.

¿Por qué el carbón que sobró de la barbacoa puede ayudar a eliminar malos olores de la nevera?

El carbón que sobra de la barbacoa puede ayudar a eliminar malos olores de la nevera porque se traduce en un material poroso. Esta característica permite atrapar moléculas volátiles que desprenden los alimentos (ya sea de manera natural o cuando comienzan a descomponerse).

Al introducir un carbón en el refrigerador, se adhieren los compuestos volátiles a la superficie de este elemento. El efecto es atrapar los compuestos orgánicos y otros olores fuertes que provienen de alimentos en descomposición o derrames que generan compuestos sulfurosos, amoniacales o ácidos. De esta manera, el carbón puede neutralizar los malos olores.