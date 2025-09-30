Esta es la razón por la que deberías comenzar a mezclar la cáscara del aguacate con el vinagre

El aguacate es uno de los alimentos más nutritivos que se pueden consumir en el marco de una dieta saludable. Pero lo que muchas personas no saben es que su semilla y cáscara se puede combinar con otras sustancias para hacer abonos caseros para las plantas.

¿Las plantas realmente sienten? Esto es lo que se dice y lo que es [VIDEO] ¿Es cierto que si le hablas bonito a una planta, esta crecerá o es bueno regarlas en las mañanas? Alejandra Carvajal nos presenta la verdad sobre las plantas.

Así es el caso de la combinación que se puede lograr con cáscaras de aguacate y vinagre para hacer un fertilizante natural de plantas. Estos son los pasos que se debe seguir para elaborar este abono casero nutritivo y revitalizante para los ejemplares vegetales.

Te puede interesar: Paso a paso: cómo desinfectar las flores de cempasúchil para utilizarla en tus platillos

¿Cómo hacer un abono casero para plantas con cáscara de aguacate y vinagre?

Lavar bien las cáscaras de 2 o 3 aguacates para eliminar restos de pulpa. Cortar las cáscaras en trozos. Colocarlas en una licuadora. Agregar 600 ml de vinagre diluido (1 parte de vinagre por cada 2 de agua). Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y colar para usar con regadera o pulverizado. Pero sino también se puede dejar con algunos elementos sólidos.

Te puede interesar: Así puedes eliminar los malos olores de la nevera con el carbón que te sobró de la barbacoa

¿Cómo aplicar el fertilizante natural de cáscara de aguacate y vinagre en las plantas y cuál es su efecto?

Este fertilizante natural de cáscara de aguacate y vinagre para plantas se puede aplicar directamente en la base de las plantas cada 2 o 3 semanas. Sirve para enriquecer el compost casero, acelerando la descomposición de residuos orgánicos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no se debe suministrar con demasiada frecuencia, ya que su exceso puede alterar el pH del suelo.

La acción de este abono casero reside en los minerales presentes en la piel del fruto y las propiedades antimicrobianas del vinagre. Esta mezcla casera nutre el suelo, fortalece cultivos y ayuda a prevenir plagas. Es ideal para quienes quieren evitar productos químicos y mejorar la salud de sus plantas.

La cáscara de aguacate contiene calcio, magnesio y fósforo. Estos nutrientes son esenciales para las plantas y mejoran la estructura del suelo, ayudando a que las raíces absorban mejor el agua. Por su parte, el vinagre de manzana tiene efectos antifúngicos y antibacterianos. Sirve para repeler insectos y evitar hongos.