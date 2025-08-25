Cómo saber si tu pareja está contigo solo por estar o porque te quiere, según la psicología

A veces, los gestos dicen más que las palabras, y esta creencia aplica muy bien en las relaciones de pareja. Al menos así lo señala la psicología al analizar las actitudes que revelan qué tan comprometida está una persona o si percibe el vínculo como un lugar seguro. Pero, ¿cómo puedes saberlo?

Desde la perspectiva de esta disciplina, es posible identificar cuando hay desinterés por parte de una persona a través de una serie de preguntas que, de ser respondidas como negativas, podrían indicar un claro desapego.

¿Es amor o costumbre? Las 3 preguntas para saber si tu pareja sigue enamorada, según la psicología

1. ¿Respeta tus gustos y opiniones? (Aunque no las comparta)

Uno de los valores imprescindibles en una relación es la tolerancia, el cual viene acompañado del respeto. Según Psycologhy Today, esto implica que siempre exista un límite al momento de opinar sobre las creencias, gustos, hábitos, intereses o aficiones de la otra persona.

Canva Una pareja saludable debe ser capaz de tener conversaciones sin pelear

Adicionalmente, lo ideal es que aunque no compartan ideas, ambas partes se den la oportunidad de escuchar el punto de vista del otro e intercambien pensamientos, procurando no hacer comentarios que invaliden o minimicen.

Mientras que, cuando ya no es posible tener conversaciones sin llegar a una discusión, probablemente exista un problema que será mejor hablar antes de que sea demasiado tarde.



2. ¿Se interesa en saber de ti, incluso en los días normales?

El interés es clave para que cualquier romance funcione, pues demuestra cuando alguien tiene ganas de enterarse sobre todo lo que le pasa a su ser amado. Esto aplica directamente en la vida cotidiana, preguntando cosas que parecen sencillas, pero significan mucho, como saber si ya comió, cómo le fue en su trabajo o si pasó algo especial que le hizo sonreír.

Canva La comunicación es clave para que una relación de pareja funcione

En contraste, si ya no existe esta iniciativa por intercambiar detalles “insignificantes” o si parece que solo cuestiona por obligación, podría ser un indicador de que las cosas no van bien.



3 . ¿Te incluye en sus decisiones?

La individualidad no debe perderse bajo ninguna circunstancia, inclusive entre las parejas que llevan mucho tiempo juntas. Sin embargo, lo cierto es que para que un noviazgo o matrimonio funcione, tiene que existir un equilibrio que funcione para ambas partes, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones que alteren sus planes.

El portal especializado en psicología Simply Midori, explica que cuando en una relación solo uno toma las decisiones importantes, comienzan a darse distanciamientos y la sensación de estar siendo ignorados. Por esto es mejor no huir de las conversaciones difíciles y poner sobre la mesa cuando algo está causando molestias en la relación.