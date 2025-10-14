Así puedes tramitar el acta de nacimiento con el nuevo proceso digital
De manera digital ya se puede obtener el acta de nacimiento certificada. Es por esto que te vamos a contar todo lo que tienes que saber al respecto.
Ahora se podrá tramitar copias certificadas de actas de nacimiento por medio de una plataforma nacional con autenticación mediante Llave MX, descarga en PDF y verificación por código QR.
Este método ha sido implementado para unificar criterios entre estados, reducir tiempos y facilitar el uso del documento en gestiones públicas y privadas.
¿Cómo tramitar el acta de nacimiento?
Para poder tramitar el acta de nacimiento de manera virtual, debes realizar lo siguiente;
- Ingresa a la plataforma del Registro Civil y autentícate con tu Llave MX.
- En la sección “Acta de nacimiento en línea”, captura CURP o, en su caso, datos personales y de filiación.
- Verifica que los datos mostrados coincidan con los de tu registro y confirma la búsqueda.
- Paga los derechos del trámite. El sistema mostrará el monto aplicable según la entidad de registro.
- Descarga el PDF con QR y sello digital.
- Imprime el documento en papel bond tamaño carta para presentarlo donde se requiera.
Para poder verificar tu identidad, verás queen el acta se incluye un código QR y un identificador electrónico. Con ellos podrás validaren el módulo de verificación de actos registrales del propio sistema. Al escanear el QR o introducir el identificador, el sistema confirma folio, datos esenciales y vigencia.
¿Cuáles son los cambios en el proceso para obtener una copia certificada?
Ventanilla única digital; El trámite se concentra en el portal federal del Registro Civil y en la nueva plataforma nacional.
Inicio de sesión con Llave MX: Quienes desean buscar y descargar actas se solicita autenticación con la cuenta ciudadana.
Documento con QR y sello digital: El acta se genera en PDF con elementos de seguridad que permiten comprobar su autenticidad.
Impresión en hoja blanca: Puede imprimirse en papel bond tamaño carta y conserva plena validez oficial.
En cuanto a los requisitos con los que debes contar para obtener la copia certificada, son:
- Una cuenta de Llave MX activa (correo y teléfono verificados).
- CURP; si no se tiene, se pueden capturar nombre completo, fecha y entidad de nacimiento, así como datos de filiación.
- Método de pago (tarjeta bancaria o formato para pagar en banco). El costo depende del estado emisor del acta.