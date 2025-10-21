Victoria Ruffo le responde a Vadhir Derbez al defender a su papá: Esto comentó

Usualmente, Victoria Ruffo siempre contesta a los comentarios polémicos de Eugenio Derbez. Sin embargo, en esta ocasión, quien protagonizó la discusión fue Vadhir Derbez, quien hizo múltiples declaraciones para defender a su papá, situación nada agradable para la famosa actriz.

¿Eugenio Derbez fue buen padre? Victoria Ruffo lo deja claro TV Azteca [VIDEO] Victoria Ruffo habló del desempeño de Eugenio Derbez como padre de su hijo José Eduardo. ¿Será que el comediante y actor es mejor ‘amigo’ que padre?

Ante tal situación, la actriz mexicana dio fuertes comentarios durante una entrevista, declaraciones que han sorprendido a todos. Para que no te quedes con las dudas, te detallaremos qué fue lo que explico.

¿Qué comentó Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo, recientemente fue abordada por varios medios de comunicación después de una puesta en escena. Un periodista le comentó que Vadhir Derbez respondió al defender a su papá, destacando que para él siempre ha sido un buen amigo, aunque no estaba listo para ser un padre, no lo hizo mal.

Vadhir Derbez al defender a su papá, dejó en claro que no fue un malo, pero sí exaltó que fue una figura paterna ausente. Aunque la famosa celebridad lo tomó con mucho humor ante los medios de comunicación, la actriz no se dejó y compartió el siguiente comentario a los periodistas:

“...Y a ese quién lo mete Juan Copetes… bueno, eso es problema ya de Vadhir, pero, ¿a mí por qué me mete? Cada quien habla cómo le va en la feria…”

Dichas declaraciones, aunque sorprendió a varios de los periodistas presentes, nunca lo hizo con el fin de ofender, puesto que lleva una buena amistad con el medio hermano de José Eduardo Derbez. Además, aprovecho el momento para agradecer que tiene un buen hijo que se mantiene trabajando y sale adelante en su carrera.

¿Qué dice Victoria Ruffo de Eugenio Derbez?

En reiteradas ocasiones, Victoria Ruffo ha declarado que hubo una época en que ella cuidó más a José Eduardo Derbez que el mismo Eugenio, puesto que el comediante y productor decidió enfocarse más en su carrera dentro de la actuación.

Aunque sus opiniones han sido respetuosas, siempre ha sido contundente al mencionar que siempre ha hablado desde su experiencia como madre, evitando tocar la vivencia que han tenido los otros hijos del comediante, para evitar meterse y tener problemas en un futuro.