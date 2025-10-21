Sergio Mayer quería compartir la suite con Carolina Ross y ella ya le respondió con una invitación

En un regreso inesperado a La Granja VIP, pero en su versión digital, Carolina Ross se reencontró con Mallezaa en una transmisión en vivo que sacó a flote varias confesiones inesperadas, especialmente aquellas relacionadas con su vínculo con Sergio Mayer Mori. Lo que parecía un simple momento musical compartido dentro del reality, ahora podría tener un nuevo capítulo, sobre todo después de la abierta confesión de Sergio desde dentro de La Granja.

¿Qué respondió Carolina Ross ante la invitación de Sergio Mayer Mori?

Durante la transmisión, Mallezaa sacó a relucir una frase que el mismo Sergio Mayer Mori había dicho poco antes, pues en un momento frente a la cámara confesó abiertamente que le hubiera encantado compartir la suite del Capataz con Carolina Ross, si ella aún siguiera en La Granja VIP. Incluso el video le fue mostrado a la cantante, tal como lo pidió Sergio en su momento. La reacción de la cantante fue inmediata, entre risas y complicidad, reconoció que “hubiera estado interesante”. Pero más allá del coqueteo, lo que terminó por sorprender fue una invitación muy concreta.

Carolina anunció que está por arrancar su gira Coleccionando Corazones con una fecha en el Teatro Metropolitan, y no dudó en decir que tiene planeado invitar a Sergio Mayer Mori para subir con ella al escenario. De hecho, dijo que esa presentación marcará el inicio de su tour y dejó claro que el acercamiento con Sergio podría ir más allá del show televisivo, al menos en el plano musical.

¿Cuál fue el momento favorito de Carolina Ross en La Granja VIP?

Al final del live, Mallezaa le pidió a Carolina elegir un solo instante que se quedara grabado como su favorito en La Granja VIP. Sin pensarlo demasiado, ella eligió el momento en que cantó con Sergio Mayer Mori dentro del reality, al describirlo como su highlight personal.

Aunque por ahora no hay señales claras de un romance, lo que sí parece estar creciendo es una conexión artística que podría derivar en una colaboración musical real. Y si Carolina cumple su palabra, muy pronto podríamos ver a Sergio Mayer Mori como invitado especial en uno de los escenarios más importantes de México. ¿Habrá química en el escenario? Los fans ya están atentos.