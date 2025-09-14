¿Cómo usar correctamente el cloro? Tips para el hogar

Anteriormente, era usual que dentro de los hogares mexicanos se mezclara el cloro con otros elementos de limpieza, pensando que dichas acciones nos ayudarían a fortalecer su efectividad. Sin embargo, son los expertos quienes ya han solicitado que dejemos de hacer eso, ya que nos arriesgamos a crear reacciones químicas que son riesgosas.

Para que puedas seguir empleando el producto, te compartiremos cómo puedes usarlo correctamente, siendo tips para el hogar que muchos usuarios suelen desconocer y qué podemos aprovechar para tener una casa impecable.

¿Cómo usar el cloro en casa?

Una de las técnicas en que se usa el cloro con mayor frecuencia es para desinfectar superficies, siendo eficaz para la eliminación de microorganismos. Para poder emplearlo sin poner en riesgo nuestra salud, hay que mezclar una taza de producto por cada 5 litros de agua. Ya sea que lo uses para trapear o desinfectar ciertos artículos.

Por otro lado, también puede ser usado para desinfectar ciertos alimentos, hay que agregar 5 gotas del producto por cada medio litro de agua, donde debemos sumergir nuestras frutas por 5 minutos y después enjuagamos con agua, consejos compartidos por @monalimentos.

Para usarlo en la limpieza del baño, la Profeco recomienda diluir ¼ de taza con 2 litros de agua, el cual podemos colocar en la taza, esperar 5 minutos y jalar la cadena, permitiendo que toda la suciedad sea eliminada. Los tips para el hogar te ayudarán a usarlo correctamente sin poner en riesgo a nadie.

¿Con qué no debes mezclarlo?

Como pudiste ver anteriormente, el cloro no es peligroso, siempre y cuando se use con medida, evitando mezclarlo con ciertos elementos. Por ejemplo, la Profeco, explica que al hacer uso del químico, evitemos mezclarlo con lo siguiente:

Agua caliente

Alcohol

Agua Oxigenada

Vinagre

Amoniaco

Ácidos cítricos

Ácido muriático

Al incorporarlo con alguno de estos insumos, nos arriesgamos a crear reacciones químicas, provocando daños al sistema respiratorio, molestia de cabeza, mareos, o daño pectoral, ante cualquier malestar acude a un médico para que te ayude. Aunque hagas uso de los tips para el hogar correctamente, se recomienda proteger tus manos con guantes y ventilar el área para evitar algún tipo de irritación.