Lis Vega abrió su corazón en La Granja VIP sobre la fuerte depresión que sufrió: ¡estuvo un año sin hablar!

En medio de una conversación íntima con Lola y Fabiola, Lis Vega sorprendió a sus compañeras al hablar por primera vez de uno de los capítulos más oscuros de su vida. Lejos del personaje fuerte y energético que muestra en La Granja VIP, reveló una experiencia profunda que marcó un antes y un después en su vida emocional y personal.

¿Qué vivió Lis Vega antes de llegar a La Granja VIP?

Lis Vega compartió que atravesó una depresión tan intensa que estuvo un año entero sin hablar. Ese periodo, según explicó, fue tan doloroso como transformador. Durante ese tiempo vivió con dos personas cercanas a su círculo afectivo, quienes le ofrecieron apoyo cuando más lo necesitaba. Fue ahí donde conoció el Ho’oponopono, una práctica de meditación hawaiana que la ayudó a sanar desde lo más profundo.

Ese proceso le permitió recuperar poco a poco su autoestima, sobre todo después de sentirse destruida emocionalmente por decisiones personales, inseguridades y una presión constante por encajar en un entorno que la hacía sentir poco valiosa. Reconoció que durante mucho tiempo aceptó cosas que no le hacían bien, hasta que aprendió a poner límites reales.

¿Cómo logró salir Lis Vega de su depresión?

La artista contó que su transformación comenzó desde adentro, con prácticas como el Ho’oponopono, sumadas a cambios físicos que la hicieron sentirse más segura. Uno de los momentos clave fue cuando decidió atenderse con un médico que la ayudó a corregir un daño estético que afectaba directamente su autoestima. A partir de ahí, inició una rutina de ejercicios, meditaciones y trabajo mental para reencontrarse con su fuerza.

Lis destacó que hoy está más consciente de lo que quiere y de lo que ya no está dispuesta a permitir. Aprendió a identificar a las personas que no le hacen bien, a soltar lo que no le pertenece y a aceptar sus errores sin culpar a los demás.

Su testimonio dejó claro que en La Granja VIP también hay espacio para abrir heridas, sanar y mostrarse tal como son.

La Granja VIP se transmite por Azteca UNO a las 9:00 p.m., y también puedes seguir cada momento en Disney+ con acceso 24/7.