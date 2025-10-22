¡Adorna en 30 minutos! 7 ideas virales de decoración de Día de Muertos para tu oficina

Si eres fanático de la temporada de Día de Muertos y te gusta adornar cada rincón de tu hogar, hasta la oficina, estas ideas son perfectas para ti, ya que podrás darle un toque único y con estilo a tu escritorio. Toma nota y recrea estas opciones únicas que tenemos para ti.

Ideas para adornar tu oficina de Día de Muertos

Agenda personalizada de Día de Muertos

La perfección está en los detalles y con accesorios que utilizas diariamente, podrías darle un estilo único a tu escritorio. Por ejemplo, una agenda; puedes personalizarla con un forro de Día de Muertos clásico, o bien comprar una al estilo que tú gustes, con catrinas, calacas, bordados y hasta flor de cempasúchil.

Cajita veladora para el Día de Muertos

¡Único y diferente! Una cajita veladora hecha por ti, no solo será un adorno para tu escritorio, sino que puedes colocar una fotografía de una persona especial que haya fallecido. Checa este video donde la creadora de contenido compartió la plantilla y mostró cómo se hace de principio a fin.

Macetita de calaverita

Si eres de los que adoran decorar su escritorio con plantas, esta opción rápida, bonita y barata es para ti. Solo necesitas una calaverita de unicel, algunas piezas de bisutería de tu elección y listo. Este es el resultado que podrías obtener:

Tu mini ofrenda de Día de Muertos

Si eres una persona que disfruta dejar volar su imaginación, este podría ser el proyectito ideal que estabas buscando y que seguro dejará a todos con la boca abierta. Se trata de una mini ofrenda, puedes decorar pequeñas cajitas y ponerlas junto a una fotografía de ese ser querido tan especial que ya no está entre nosotros.

Mini guía de calaveritas

Este adorno es fácil y muy bonito, lo mejor es que no necesitas muchos materiales. En este pequeño video podrás descubrir cómo crear tu propia guía de calaveritas de papel y darle vida a tu oficina de una forma muy especial.

Florero de Catrina

Con ayuda de un florero de cerámica y unas cuantas pinturas acrílicas, puedes crear un hermoso florero como este. No te preocupes si no sabes dibujar, siempre hay opciones y formas más sencillas. Puedes decorarla con hermosas flores de cempasúchil, calaveritas, velitas y mucho color.

Figuras, cempasúchil y velas

Por último, no está mal si compras algunas cosas, como figuras de catrinas o velas de pilas. Lo importante es la creatividad con la que montes cada una de las piezas y la forma en la que acomodes elementos como las flores y calaveritas. Incluso puedes incluir varias de estas ideas y crear algo espectacular.

