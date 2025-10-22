¿Cuál es el castigo que recibió Jawy por romper las reglas en La Granja VIP? ¡Aquí los detalles!

El día domingo, Jawy se convirtió en uno de los 4 peones de la semana, por lo que tiene que acatar varias reglas, como no poder usar la habitación donde duermen el resto de los granjeros, ya que le corresponde dormir en el granero y bañarse en la ducha al aire libre que de igual manera, fue asignada para los peones.

“No sabía el reglamento": Jawy justifica el porqué rompió las reglas en La Granja VIP [VIDEO] El día de ayer, Jawy recibió un severo regaño por romper las reglas en La Granja VIP, pero él le comentó a sus compañeros que no sabía cuáles eran las reglas.

¡Jawy rompe las reglas en La Granja VIP!

Aunque Jawy se despertó desde el día lunes con toda la actitud muy temprano para empezar con sus actividades en el establo, no siguió las debidas reglas que se establecieron para los peones de la semana, debido a que entró a las instalaciones donde duermen el resto de sus compañeros y decidió acostarse en la cama por un momento y aunque ninguno de los granjeros dijo nada, el acto fue muy evidente.

En la gala del día de ayer, nuestro conductor, Adal Ramones, le hizo saber a Jawy que rompió las reglas y en La Granja VIP, nada pasa por alto, por lo que debía recibir una sanción.

El día de hoy, Jawy habló con Sergio Mayer Mori y con Kim a quienes les confesó que él pensó que no rompió las reglas, ya que no había un Capataz definido que estableciera las reglas; sin embargo, está decidido a pagar con una sanción.

¿Cuál es el castigo que recibió Jawy por romper las reglas en La Granja VIP?

Esta noche, en la gala de La Granja VIP, podremos saber cuál será el castigo u amonestación que recibirá Jawy, aunque nada está claro, estamos seguros de que todo puede pasar y su destino en el programa podría cambiar.

Si quieres enterarte de todo, no te puedes perder el programa de La Granja VIP hoy martes a las 9:00 p.m. por Azteca UNO y por nuestro Sitio Oficial. Recuerda que esta noche también se vivirá El Duelo, donde conoceremos al segundo nominado de la semana.