Silvia Pinal: A un año de su muerte, así se vivió el día que falleció la actriz de Cine de Oro

El 28 de noviembre de 2024, la industria del entretenimiento perdió a una de sus más grandes figuras: Silvia Pinal, una de las últimas divas de la Época del Cine de Oro. Los primeros reportes de su muerte comenzaron a surgir alrededor de las 5:40 p.m. (hora centro de México), pero no fue hasta un par de horas después que la familia Pinal confirmó el deceso a través de un comunicado emitido vía redes sociales.

“Te fuiste y una parte de nosotros se marchó contigo. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, se leía en el escrito publicado por Sylvia Pasquel, a nombre de la Dinastía Pinal. “Gracias por querernos como nunca nadie lo hará. Por tu bondad y por todo lo que nos diste en vida. Mamacita querida, aunque tu partida deja una gran tristeza en nuestras vidas, también nos dejas un legado de amor, fortaleza, y creatividad artística que honramos”.

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal ingresó a un hospital al sur de la Ciudad de México el 21 de noviembre de 2024, a causa de una infección en las vías urinarias. No obstante, la enfermedad se complicó tras la detección de una bacteria, lo que alargó su estancia en urgencias.

En un inicio, se había informado que la señora Pinal iba a ser dada de alta el 27 de noviembre. Sin embargo, tras complicaciones de salud, se vio obligada a permanecer un día más bajo revisión. Lamentablemente, su estado de salud se agravó y la actriz fue declarada sin vida un día después, el 28 de noviembre. La carroza fúnebre llegó al hospital alrededor de las 7:00 p.m.

Así fue el último adiós a la Diva mexicana

Silvia Pinal dejó un legado difícil de borrar, siendo una de las últimas estrellas del cine de oro mexicano. A lo largo de más de 75 años de trayectoria artística, la actriz colaboró con grandes personalidades, como Pedro Infante , Antonio Aguilar y, el más relevante, Luis Buñuel, con quien realizó diversos proyectos cinematográficos, ganándose el apodo de “La musa de Buñuel”.

Debido a su impecable trayectoria e impacto en la industria del entretenimiento, Pinal se fue como las grandes: con un último adiós en el Palacio de Bellas Artes, celebrado dos días después de su lamentable suceso, el 30 de noviembre. Al homenaje acudió toda la familia Pinal, al igual que cientos de fans que se hicieron presentes para despedir a la Diva.

¿Qué ha pasado con la fortuna de Silvia Pinal?

Hoy, a un año de su muerte, no hay registro de que la herencia de Silvia Pinal haya sido adjudicada de manera definitiva, pues la repartición de bienes entró en suspenso luego de que la albacea del testamento, María Elena Galindo, renunciara a su rol por supuestos problemas con los herederos.