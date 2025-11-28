SEP confirma cuántos DÍAS durarán las vacaciones de invierno y cuándo inician

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha revelado detalles en torno a las próximas vacaciones de invierno, mismas que también se conocen como vacaciones de Navidad. Ante ello, vale conocer la cantidad de días que este periodo vacacional durará para los alumnos de educación básica.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria al interior del país que están afiliados a la SEP se dicen listos para disfrutar de un nuevo periodo vacacional, mismo que llegará a finales del próximo mes. ¿Cuántos días durará y a partir de cuándo comienza? Quédate con nosotros para averiguarlo.

¿Cuántos días durarán las vacaciones de invierno, según la SEP?

El calendario del ciclo escolar 2025 - 2026 establece que las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 22 de diciembre, por lo que las y los alumnos de la SEP tendrán su último día de clases el viernes 19. Además, este periodo terminará el 9 de enero, por lo que estos volverán a las aulas el lunes 12.

Te puede interesar: ¿Hay clases el 12 de diciembre? Esto dice la SEP

@notigramdurango 🗓️ ¡Más de tres semanas de descanso! La SEP alarga las vacaciones de invierno 2025. Te damos las fechas oficiales de inicio y fin del receso para que prepares tus celebraciones y viajes. #SEP #VacacionesDeInvierno #CalendarioEscolar #Clases ♬ sonido original - Notigram Durango

El regreso a clases, técnicamente, se tendría que dar el 6 de enero; sin embargo, durante esta semana, que abarca del 6 al 9 del mismo mes, se realizan talleres intensivos para los maestros y el personal docente, motivo por el cual los estudiantes tendrán esta semana de descanso.

Es así como los estudiantes de la SEP contarán con más de dos semanas de vacaciones, lo cual convierte este periodo en uno de los recesos más prolongados del calendario escolar 2025 - 2026. Recuerda que durante esta semana aún puedes descargar la boleta de calificaciones.

¿Cuándo será el próximo puente del calendario escolar de la SEP?

De acuerdo con lo establecido por el mismo calendario de la SEP, el siguiente puente de la Secretaría de Educación Pública llegará después de las vacaciones de invierno, más precisamente el viernes 30 de enero del 2026 cuando se lleve a cabo la primera Junta de Consejo Técnico Escolar del año.